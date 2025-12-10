Átmentek az alkotmánybíróságon a Brüsszelből szorgalmazott adóemelések Romániában – Von der Leyen előre gratulált

Második nekifutásra átment az alkotmányossági szűrőn Romániában a kormánynak a helyi adók emelését és a közpénzek hatékonyabb felhasználását célzó törvénytervezete, így várhatóan januártól jelentős mértékben emelkedik a gépjárművekre és ingatlantulajdonokra kivetett adó Romániában.

Az alkotmánybíróság szerdai döntése nyomán nincs akadálya annak, hogy az államfő kihirdesse a jogszabályt, amelynek hatályba lépése – a megyei jogú városok szövetségének számításai szerint – január elsejétől mintegy 70 százalékkal növeli az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértékét. Átlagosan hasonló mértékű, de a szennyezés mértékétől függő adóemelésre számíthatnak a gépjármű-tulajdonosok is.

Az üzleti széférában a jelenlegi 10-ről 16 százalékra emelkedik az osztalékadó, ugyanilyen mértékű adóemelés lép életbe a befektetésekből és kriptovalutákból származó nyereség után. A törvény kihirdetése az úgynevezett „Temu-illetéket” is hatályba lépteti, amellyel 25 lejes (megközelítőleg 1885 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre.

Előre gratulált von der Leyen

A szerdán zöld jelzést kapott jogszabály egyike annak az öt deficitcsökkentő törvénytervezetnek, amelyet még szeptember elsején jelentett be úgynevezett kormányzati felelősségvállalással a kabinet a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány mielőbbi lefaragása érdekében.

Von der Leyen kelet-európai körútja során szeptember elsején ellátogatott Romániába is, ahol beszédében nyíltan üdvözölte a román kormány megszorító politikáját – írta Orbán Balázs Facebook-oldalán. Akkor úgy fogalmazott: