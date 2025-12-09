Vádat emeltek a rablók ellen, akik paprika spray-vel támadtak az utasokra a londoni reptéren

A HM Courts and Tribunal Service, brit bírósági és törvényszéki szolgálat közlése szerint egy 31 éves és egy 24 éves férfit két rendbeli rablással, valamint szintén két rendbeli szer beadásával vádoltak meg azzal a bőröndrablással kapcsolatban, amelynek során a támadók a londoni Heathrow repülőtéren több embert is paprikaspray-vel fújtak le.

A BBC online felületén kedden számolt be arról, hogy a brit hatóságok két férfit vádoltak meg azzal a bőröndrablással kapcsolatban, amelynek során a támadók a londoni Heathrow repülőtéren több embert is paprikaspray-vel fújtak le.

Hétfőn a rendőrség azt közölte, hogy egy 23 éves nőt is rablásra irányuló összeesküvés gyanújával vettek őrizetbe, de őt később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, míg egy másik, 57 éves nőt is rablás elleni összeesküvés gyanújával tartóztatták le, majd ezt követően őt is szabadon engedték.

Rajtuk kívül egy 31 éves férfit is letartóztatták, verekedés gyanújával és a rendőrség közölte, hogy ő továbbra is őrizetben van – áll a BBC oldalán elérhető tudósításban.

Több mint 20 ember sérült meg a vasárnapi reptéri támadásban

Ahogyan arról hétfőn a hirado.hu is beszámolt, egy férfi vasárnap reggel a londoni Heathrow repülőtéren paprika spray-vel fújt le egy nőt a terminál parkolójában, majd társaival kirabolta az áldozatot.

A rablók akkor elmenekültek, a rendőrség pedig hajtóvadászatot indított ellenük. A korábbi közlés szerint a támadásban a kirabolt nő mellett további 21 ember, köztük egy három éves kislány is megsérült.

Öt embert kórházba szállítottak, de egyikük sem szenvedett életveszélyes vagy maradandó sérüléseket,

ugyanakkor a támadás miatt a reptéren komoly problémák, torlódások alakultak ki, a fő közlekedési csomópontok túlzsúfolódtak, az utasok órákig várakoztak a taxikra és a transzferbuszokra.

A brit rendőrség megerősítette, hogy az esetet nem terrorcselekményként kezelik.

Kiemelt kép: A londoni repülőtéri vasúti járat utasainak rengeteget kellett várakozniuk a paprikaspray-vel elkövetett rablótámadást követően (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)