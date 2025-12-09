Újabb heves összecsapások történtek Kambodzsa és Thaiföld közt, több százezer ember menekült el otthonából

Heves összecsapások történtek kedden is Kambodzsa és Thaiföld között végig nyolcszáz kilométer hosszú közös határuk mentén – írta az MTI.

A két ország hadserege kézi lőfegyverekkel és nehéztüzérséggel is támadta egymást.

A helyi sajtó közlése szerint a thaiföldi légierő bombázta a kambodzsai hadsereg hadállásait.

A határtérségek lakosainak tízezrei voltak kénytelenek valamilyen óvóhelyen vagy az országok biztonságosabb, belső részein menedéket keresni. A Bangkok Post című lap Csaijapruk Duangpraphat thaiföldi vezérkari főnökre hivatkozó beszámolója szerint a cél a szomszédos ország hadseregének tartós megtizedelése. A tábornok azt mondta, ezzel szavatolnák Thaiföld biztonságát több nemzedékre előre.

A thaiföldi Haoszod című hírportál az X-en a hadseregre hivatkozva arról adott hírt, hogy Kambodzsa heves támadásokat hajtott végre thaiföldi területen egyebek között aknavetőkkel és tüzérséggel. A Bangkok Post szerint a thaiföldi haditengerészetet is bevetették, hogy Trat tartományban elűzzék a kambodzsai katonákat az általuk megszállt határvidékről.

Békekötésről beszélt a kambodzsai politikus, aki novemberben végén Budapesten is átvehetett egy elismerést

Mindeközben Hun Sen, a kambodzsai szenátus elnöke kedden közölte, hogy „az újabb thaiföldi provokációkra” eleinte visszafogottan reagáltak, tekintettel az Egyesült Államok közvetítésével október 26-án megkötött fegyverszüneti megállapodásra. Időközben azonban már védekező jellegű harcot kell folytatni, mégpedig „lövészárkokban és mindenféle fegyverrel” – mondta.

Hun Manet kambodzsai miniszterelnök tanácsadója, Szuosz Jara a Reuters hírügynökségnek adott keddi interjújában leszögezte, hogy Kambodzsa nyitott a tárgyalásokra, akár azonnal is. A tanácsadó ugyanakkor megjegyezte, hogy egyoldalúan nem fogják ezt kezdeményezni.

„Majd ha mindkét félben meglesz a jó szándék”

– fogalmazott Szuosz Jara, aki történetesen bő másfél hete látogatott Budapestre, mivel megkapta a Konnektivitás díjak nagydíját.

Nagyon egyenlőtlenek az erőviszonyok, de egyik ország sem nyer ezen a konfliktuson a szakértő szerint

Felix Heiduk, a Tudományos és Politikai Alapítvány (SWP) nevű berlini elemzőintézet ázsiai kutatócsoportjának vezetője a német dpa hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a jelenlegi bangkoki retorika a helyzet további eszkalációját sejteti. Arról is beszélt, hogy mennyire egyenlőtlenek az erőviszonyok.

„A kambodzsai hadsereg létszáma mindössze harmada a thaiföldiének, az ország katonai költségvetése még jobban elmarad szomszédjáétól, légiereje pedig egyáltalán nincs”

– ismertette a berlini székhelyű alapítvány szakértője (A Reuters összesítése szerint Thaiföld védelmi költségvetése 2024-ben 5,73 milliárd dollár volt, és több mint 360 ezer főnyi aktív katonai személyzettel rendelkeznek, míg Kambodzsa 1,3 milliárd dolláros védelmi költségvetéssel bírt tavaly, a teljes hadereje pedig 124 300 főre tehető. De más területeken – például a tüzérség, harckocsik, páncélozott járművek mennyisége terén – ugyancsak többszörös thaiföldi fölény látható a nyilvános adatok közt).

Felix Heiduk hozzátette:

a konfliktus legfőbb elszenvedője mindkét oldalon a civil lakosság. Több százezren kényszerültek elhagyni lakhelyüket a határvidékeken.

A határon átnyúló kereskedelem és a mindkét ország számára fontos munkavállalói migráció Kambodzsából Thaiföldre szintén megszakadt. „Gazdasági szempontból ennek a konfliktusnak egyik ország számára sincs értelme” – fogalmazott a szakértő.

Az elemző szerint elképzelhető, hogy Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök felhasználja a konfliktus eszkalációját saját politikai céljaira, és még decemberben előrehozott választásokat ír ki 2026 elejére.

A harcok vasárnap újultak ki a felek között, és egymást hibáztatják a tűzszünet megsértésével. A kambodzsai védelmi tárca szerint hétfő óta hét civil vesztette életét és legkevesebb húszan megsebesültek. A thaiföldi sajtó a hadseregre hivatkozva négy katona haláláról számolt be.

Kiemelt kép: a thaiföldi hadsereg katonái járőröznek a Kambodzsával határos Szurin tartományban 2025. december 9-én. Egy nappal korábban kiújultak az összecsapások Thaiföld és Kambodzsa között, eddig félmillió embert evakuáltak. A két ország július 28-én kötött tűzszünetet a hadseregek ötnapos határ menti tűzpárbajának lezárásaként. A felek egymást vádolják a tűzszünet megsértésével. MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit.