„Tragikus baleset”: rejtélyes körülmények közt meghalt a brit hadsereg egyik embere Ukrajnában

A brit hadsereg egyik tagja kedd reggel meghalt, miután „tragikus baleset” érte Ukrajnában – jelentette be a brit védelmi tárca.

Az áldozat „egy tragikus balesetben sérült meg, miközben a frontvonalaktól távol megfigyelte az ukrán erők új védelmi képességeinek tesztelését” – írták a minisztérium közleményében. Hozzátették, hogy a családot már értesítették a gyászhírről. John Healey védelmi miniszter közölte, hogy „megdöbbentette” a katona halála, és gondolatai a „gyászoló családtagokkal, barátokkal és kollégákkal” vannak.

A Védelmi Minisztérium közölte, hogy nem kíván további nyilatkozatot tenni az ügyben. Mint a BBC írta,

nem tudni, hogy az elhunyt személy melyik fegyvernemnél szolgált, és mi volt a feladata Ukrajnában.

A brit közmédia értesülései szerint a katona halálát nem ellenséges tűz okozta.

A kiemelt kép illusztráció: brit katonák Afganisztánban 2020-ban. MTI/AP/Rahmat Gul.