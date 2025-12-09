Nincsenek túlélői az Oroszországban lezuhant katonai repülőgép balesetének

Nincs túlélője az oroszországi ivanovói régióban kedden lezuhant katonai repülőgép katasztrófájának – jelentette be a szerencsétlenség okát vizsgáló bizottság.

Az An-22-es katonai szállító repülőgép – amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre – lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre. A baleset ügyében hivatalos vizsgálat indult. Bár a vizsgáló bizottság az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak. A tárca szerint a gép javítás utáni próbarepülést hajtott végre és lakatlan területen zuhant le. Az orosz légierő a körülmények megállapítására bizottságot küldött Ivanovo megyébe. Kapcsolódó tartalom Lezuhant egy katonai szállító repülőgép Oroszországban Az orosz védelmi minisztérium szerint a gép lakatlan területen zuhant le. Kiemelt kép: X.com.