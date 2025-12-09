Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Nincsenek túlélői az Oroszországban lezuhant katonai repülőgép balesetének

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.09. 18:43

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Nincs túlélője az oroszországi ivanovói régióban kedden lezuhant katonai repülőgép katasztrófájának – jelentette be a szerencsétlenség okát vizsgáló bizottság.

Az An-22-es katonai szállító repülőgép – amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre – lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre. A baleset ügyében hivatalos vizsgálat indult.

Bár a vizsgáló bizottság az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.

A tárca szerint a gép javítás utáni próbarepülést hajtott végre és lakatlan területen zuhant le. Az orosz légierő a körülmények megállapítására bizottságot küldött Ivanovo megyébe.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: X.com.

repülőbalesetrepülőgép Oroszország

Ajánljuk még

 