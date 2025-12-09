Nincsenek túlélői az Oroszországban lezuhant katonai repülőgép balesetének

Az An-22-es katonai szállító repülőgép – amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre – lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre. A baleset ügyében hivatalos vizsgálat indult.
Bár a vizsgáló bizottság az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.
A tárca szerint a gép javítás utáni próbarepülést hajtott végre és lakatlan területen zuhant le. Az orosz légierő a körülmények megállapítására bizottságot küldött Ivanovo megyébe.
Kiemelt kép: X.com.