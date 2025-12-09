Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszország felől érkező csempészléggömbök miatt

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban „elfogadhatatlan hibrid támadásról” beszélt, amit Fehéroroszország visszautasított.
Inga Ruginiene litván kormányfő szintén azt hangoztatta, hogy a balti ország légterébe belépő, jórészt cigarettacsempészésre használt léggömbök Minszk „hibrid támadásai”.
„Az intézmények együttes erővel lépnek fel, hogy elejét vegyék a csempészléggömbök jelentette veszélynek”
– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a litván hadsereg különleges jogköröket kapott, amelyek megkönnyítik a katonák részvételét a határőrséggel közös bevetéseken – hangsúlyozta Kondratovic.
Amennyiben a litván parlament jóváhagyja az intézkedéseket, a hadsereg engedélyt kap arra, hogy korlátozza a belépést egy-egy területre, járműveket állíthasson meg és kutathasson át, személyeket ellenőrizzen, okmányaikat és tulajdonukat átvizsgálhassa, alkalmasint letartóztathassa azokat, akik ellenállnak, vagy bűncselekmény gyanúsítottjai. A hadsereg erőszakot is alkalmazhat ezen feladatok elvégzéséhez – közölte Robertas Kaunas védelmi miniszter.
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden kijelentette: Litvánia eltúlozza a csempészléggömbökkel kapcsolatos incidenseket. Leszögezte egyúttal, hogy Minszk nem akar háborút szomszédaival.
„Amit a litvánok ma mondanak, az lehetetlen és valószerűtlen” – mondta Lukasenka, akit a BelTa állami hírügynökség idézett. Szerinte a „témát eltúlozzák és átpolitizálják”.
A mintegy 10 kilométeres magasságban szálló, cigarettacsempészetre használt léggömbök miatt az utóbbi hónapokban ismételten fel kellett függeszteni a légi forgalmat Vilniusban és Kaunasban, Litvánia két legnagyobb repülőterén. A litván hatóságok szerint a léggömböket célzottan küldik a repülőterek irányába, amivel a polgári légi közlekedés elleni támadást valósítanak meg.
