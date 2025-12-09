Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszország felől érkező csempészléggömbök miatt

Litvánia kedden rendkívüli állapotot hirdetett a Fehéroroszország felől érkező csempészléggömbök miatt. Vladislav Kondratovic belügyminiszter a lépést a balti állam légi közlekedésében okozott fennakadásokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban „elfogadhatatlan hibrid támadásról” beszélt, amit Fehéroroszország visszautasított.

Inga Ruginiene litván kormányfő szintén azt hangoztatta, hogy a balti ország légterébe belépő, jórészt cigarettacsempészésre használt léggömbök Minszk „hibrid támadásai”.

„Az intézmények együttes erővel lépnek fel, hogy elejét vegyék a csempészléggömbök jelentette veszélynek”

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a litván hadsereg különleges jogköröket kapott, amelyek megkönnyítik a katonák részvételét a határőrséggel közös bevetéseken – hangsúlyozta Kondratovic.

Amennyiben a litván parlament jóváhagyja az intézkedéseket, a hadsereg engedélyt kap arra, hogy korlátozza a belépést egy-egy területre, járműveket állíthasson meg és kutathasson át, személyeket ellenőrizzen, okmányaikat és tulajdonukat átvizsgálhassa, alkalmasint letartóztathassa azokat, akik ellenállnak, vagy bűncselekmény gyanúsítottjai. A hadsereg erőszakot is alkalmazhat ezen feladatok elvégzéséhez – közölte Robertas Kaunas védelmi miniszter.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden kijelentette: Litvánia eltúlozza a csempészléggömbökkel kapcsolatos incidenseket. Leszögezte egyúttal, hogy Minszk nem akar háborút szomszédaival.

„Amit a litvánok ma mondanak, az lehetetlen és valószerűtlen” – mondta Lukasenka, akit a BelTa állami hírügynökség idézett. Szerinte a „témát eltúlozzák és átpolitizálják”.

A mintegy 10 kilométeres magasságban szálló, cigarettacsempészetre használt léggömbök miatt az utóbbi hónapokban ismételten fel kellett függeszteni a légi forgalmat Vilniusban és Kaunasban, Litvánia két legnagyobb repülőterén. A litván hatóságok szerint a léggömböket célzottan küldik a repülőterek irányába, amivel a polgári légi közlekedés elleni támadást valósítanak meg.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)