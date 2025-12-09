Házkutatással zaklatják Németországban a népszerűtlen kancellárt kritizáló kommentelőket

A német igazságszolgáltatás túlbuzgó módon jár el, amikor hatalmon lévő, érzékeny politikusok megvédéséről van szó. Az is megesik, hogy az interneten a német kancellárt szidalmazó kommentelőknél házkutatást tartanak.

„Kis náci”, a „seggfej” vagy a „mocskos piás fej” – néhány olyan jelző, amelyekkel a német kancellárt illeték a világhálón, ám Merz nem tolerálta ezeket a sértéseket az internet népének. A Die Welt több olyan ügyet is feltárt, amelyekben durva, de az internetes közbeszédben megszokott kifejezések váltották ki a büntetőeljárást – írta a Mandiner.

A „mocskos piás fej” – típusú komment miatt még házkutatást is tartottak a gyanúsítottnál.

„Természetesen mindenki szabadon tehet feljelentést, politikusok is. De itt nem ez a probléma. A probléma az igazságszolgáltatás teljes túlreagálása” – nyilatkozta a kommentelő ügyvédje, aki szerint,

ha a bíróság egy sértés miatt arányosnak tartja a házkutatást, akkor a jogállamiság elve megszűnik.

A kancellárt „kis nácinak” nevező idős, mozgássérült nő a rendőrök megérkezésekor azonnal beismerte a bejegyzést. A telefonját, amely a mindennapi orvosi és ápolói kommunikációhoz szükséges viszont lefoglalták.

A sajtóban megszólaló CDU-s szereplők közül többen is elítélik ezt az eljárást. Merz egyébként egy ideig igénybe vette a So Done nevű cég szolgáltatásait is, amely az internetet pásztázta „gyűlöletkeltő” bejegyzések után. A Die Welt azonban rámutat, hogy

a cég valójában nem a gyűlöletkeltés felszámolásáért, hanem a legnagyobb hatalmú politikusok érdekében dolgozott.

Nem minden büntetőeljárás indul azonban a kancellár kérésére. A német sajtó bemutatott egy olyan esetet, amelyben a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) saját hatáskörben kezdett el nyomozni egy 2023-as a kancellárt gúnyoló bejegyzés miatt. A hatóság ezt a „politikai indíttatású bűncselekmények – extremizmus” kategóriájába sorolta.

Sajtóérdeklődésre a szövetségi kormány közölte, hogy Merz egyetlen ügyben sem tett személyesen feljelentést, azt azonban elismerték, hogy több mint 170 rendőrségi és ügyészségi megkeresés érkezett hozzá állítólagos sértések miatt,

a politikus pedig sosem ellenezte az eljárást.

A Weltnek azonban a birtokába jutott egy olyan dokumentum 2025 februárjából, amelyet maga Merz írt alá, tehát személyes feljelentésre is volt példa.

A német sajtó kiemeli, hogy

adott egy politikus, aki szívesen és gyakran beszél kemény hangon, de amikor őt éri kritika, még a legegyszerűbb online sértésből is ügyet csinál.

A német igazságszolgáltatás egy része pedig túl buzgó módon jár el, amikor hatalmon lévő, érzékeny politikusok megvédéséről van szó.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár kormányülésen a berlini kancellári hivatalban 2025. december 3-án. Fotó: MTI/AP/Markus Schreiber