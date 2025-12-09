Friedrich Merz szerint az új uniós menekültpolitika visszahozhatja a szabad mozgást Európában

Friedrich Merz német kancellár az európai uniós menekültügyi politika szigorításáról az EU-tagállamok között született megállapodás nyomán a belső határok ellenőrzésének megszűnését várja.

A kancellár erről kedden Mainzban beszélt. Mint mondta, a közös menekültügyi politikával „sikerülni fog a határellenőrzéseket az európai külső határokra áthelyezni”. Akkor sikerülne helyreállítani azt, „amit mindig is támogattam, vagyis a belső határellenőrzések nélküli térség kialakítását az Európai Unióban” – tette hozzá.

Merz hangsúlyozta, hogy „mindig is korlátozott időtartamú és hatályú intézkedésként tekintett a (belső) határellenőrzésekre”.

„Ha most az Európai Unióban közös európai menekültügyi politika lép életbe, az pontosan az, amit mindig is akartunk” – hangoztatta.

Az uniós tagországok belügyminiszterei hétfői tanácskozásukon hónapokig tartó tárgyalások után megállapodtak a közös menekültügyi politika szigorításáról. Előkészítették egyebek között az utat az úgynevezett kitoloncolási központok létrehozásához unión kívüli országokban, valamint a szigorúbb büntetésekhez azok ellen, akik tartózkodási engedéllyel nem rendelkeznek, és megtagadják az EU-ból való távozást. A intézkedéseket most még az EU parlamentjének is jóvá kell hagynia.

Az EU 2024 júniusában döntött a közös európai menekültügyi rendszer reformjáról, amelyet a tagállamoknak 2026 júniusáig kell végrehajtaniuk. Áprilisban az Európai Bizottság bejelentette, hogy a reform egyes részeit előre kívánja hozni, hogy a tagállamok gyorsított menekültügyi eljárásokat tudjanak alkalmazni. Az új szabályok szerint a jövőben a menedékkérőket közvetlenül az EU külső határain el lehet utasítani, ha kérelmüknek nincs esélye a sikerre.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter május 7-én rendelte el a fokozott ellenőrzéseket és menedékkérők visszautasítását a német határokon.

Kivételt képeznek az úgynevezett veszélyeztetett csoportok, mint például a gyermekek és a terhes nők.

Merz kedden köszönetet mondott „azért a megértésért is, amelyet nyilvánvalóan azoktól az országoktól kaptam, amelyeket a határellenőrzések érintettek”. „A számok igazat adnak nekünk: most már nagyon jelentősen csökkenteni tudtuk a menedékkérők számát Németországban” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Filip Singer