Fél év alatt tanult meg zongorázni Takoyaki, a tehetséges polip – VIDEÓ

Matthias Krantz, a svéd zenész, egy helyi halpiacon vásárolta Takoyakit, a fiatal polipot, majd elhatározta, hogy megtanítja zongorázni – számolt be az Index.
A zenélő polipról készült felvételeket milliók látták már a világhálón.
Eleinte a polip még megpróbálta megenni a zongorát, de idővel a karjaival már célzottan tudott játszani, és
minden sikeres leütés után jutalomfalatot kapott.
Hat hónap gyakorlás után Takoyaki már képes volt egyszerű dallamokat játszani, sőt, véletlenül egy akkordot is elcsípett.
A tudósok szerint ez nem csoda, hiszen
a polipok képesek eszközöket használni, rejtvényeket megoldani, és akár kiszökni egy akváriumból is.
Takoyaki pedig az élő bizonyíték arra, hogy a zenélés sem lehetetlen számukra.
Kiemelt kép: YouTube.com