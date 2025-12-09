Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Fél év alatt tanult meg zongorázni Takoyaki, a tehetséges polip – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.12.09. 16:44

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Hat hónap alatt megtanított egy polipot zongorázni, egy svéd zenész. Takoyaki, a tehetséges puhatestű már képes egyszerű dallamokat játszani, mutatványai pedig egyre népszerűbbek az internetezők körében.

Matthias Krantz, a svéd zenész, egy helyi halpiacon vásárolta Takoyakit, a fiatal polipot, majd elhatározta, hogy megtanítja zongorázni – számolt be az Index.

A zenélő polipról készült felvételeket milliók látták már a világhálón.

Eleinte a polip még megpróbálta megenni a zongorát, de idővel a karjaival már célzottan tudott játszani, és

minden sikeres leütés után jutalomfalatot kapott.

Hat hónap gyakorlás után Takoyaki már képes volt egyszerű dallamokat játszani, sőt, véletlenül egy akkordot is elcsípett.

A tudósok szerint ez nem csoda, hiszen

a polipok képesek eszközöket használni, rejtvényeket megoldani, és akár kiszökni egy akváriumból is.

Takoyaki pedig az élő bizonyíték arra, hogy a zenélés sem lehetetlen számukra.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: YouTube.com

állatpolipzenezongora Svédország

Ajánljuk még

 