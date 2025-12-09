„Európa rossz úton halad, nem akarjuk, hogy ennyire megváltozzon” – jelentette ki Trump az X-re kirótt bírság miatt

Donald Trump bírálta az európaiakat amiatt a 120 millió eurós bírság miatt, amelyet az Európai Bizottság szabott ki az X közösségi hálóra, Elon Musk vállalatára. Az amerikai elnök a közelmúltban már élesen kritizálta a „rossz úton járó” Európát.

„Ez piszkos, ez kegyetlen, és nem gondolom, hogy helyes lenne. Európának nagyon óvatosnak kell lennie, meg akarjuk őrizni Európát olyannak, amilyen. Európa rossz úton jár, és nem szeretnénk, ha ennyire megváltozna” – mondta Trump, aki a közelmúltban megdicsért egy cikket, amely Európát bírálta az Oroszországgal kapcsolatos politikája miatt.

„Az impotens európaiak csak dühöngeni tudnak, miközben Trump jogosan szorítja őket háttérbe az Ukrajnáról szóló megállapodásból”

– írta az amerikai elnök Truth Social oldalán a Strana beszámolója szerint, megosztva a New York Post véleménycikkét.

Trump reakciója az X-et sújtó ítéletről több prominens amerikai válaszát követte.

Maga a vállalat tulajdonosa, Elon Musk – feltételezhetően a Bizottság büntetésére reagálva – azt mondta, szerinte az EU-t meg kell szüntetni, a szuverenitást pedig vissza kell adni az egyes országoknak, hogy kormányaik jobban képviselhessék az embereiket. A techmilliárdos és vállalata egyébként nem is várt sokat a válaszlépésre, és hétfőn bejelentették, hogy az Európai Bizottság többé nem tehet közzé hirdetéseket az X-platformon.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott: az Európai Bizottság bírsága „nemcsak az X elleni támadás, hanem minden amerikai techplatform és az amerikai nép elleni támadás is külföldi kormányok részéről”.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)