Donald Trump a Politicónak: Orbán Viktor remek munkát végez Magyarországon

Interjút adott Donald Trump elnök a Politico című lap amerikai kiadásának, amelyben részleteket osztott meg ukrajnai békestratégiájáról, valamint az Egyesült Államok Európa-stratégiájáról is. A beszélgetés során Orbán Viktorral való szövetsége többször is szóba került, valamint bevándorlási válság és a Magyarországnak nyújtandó pénzügyi védőpajzs is. Trump elnök szerint Európa hanyatlik, ami a bevándorlást illeti, Orbán Viktor ellenben remek munkát végez Magyarországon, amiért nem engedi be az illegális migránsokat.

A beszélgetés elején az orosz-ukrán háború és annak rendezése kerültek terítékre, ezzel kapcsolatban Donald Trump megerősítette mindazt, amelyeket már a tavalyi elnökválasztási kampányban hangoztatott:

ha 2022-ben ő lett volna az elnök, ez a háború ki sem tört volna, ha pedig 2024-ben nem nyert volna, már javában zajlana a harmadik világháború.

A módosított amerikai béketervvel kapcsolatban az amerikai elnök kifejtette: már várja, hogy Zelenszkij elolvassa és mielőbb reagáljon. „Kedves dolog lenne, ha [Zelenszkij] elolvasná. Tudja, nagyon sok ember hal meg. Nagyon jó lenne, ha elolvasná. Az [ukrán elnök] emberei imádták a tervezetet, nagyon tetszett nekik.”

„A beosztottjai, a top emberei, mind kedvelték, csak azt mondták, hogy ő [Zelenszkij] még nem olvasta”

– mondta Donald Trump.

Arra a felvetésre, miszerint időszerű lenne-e már egy ukrajnai elnökválasztás, Donald Trump úgy válaszolt, ideje lenne egy újabb voksolásnak.

„Arra használják a háborút, hogy elhalasszák vele a szavazást, de az ukrán népnek kell, hogy legyen választása”

– szögezte le Donald Trump, aki utalt arra is: sokan beszélnek arról, hogy az ukrajnai háború a demokráciáról szól, de hol van a demokrácia ott, ahol nincs szavazás.

Ugyanakkor egyértelműen cáfolta azokat a sajtóhíreszteléseket, miszerint az Egyesült Államok kivonulna az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokról vagy cserben hagyná Ukrajnát. Azonban válaszát azzal is árnyalta, hogy rámutatott: Oroszországnak sokkal nagyobb a kapacitása a háborúzás terén, mint Ukrajnának. „Nem könnyű Oroszországgal, mivel nyerő helyzetben van. Ahogy mindig is nyerő helyzetben voltak, sokkal nagyobbak, sokkal erősebbek. Minden elismerésem az ukrán hadseregnek azért a bátorságért, amivel küzdenek, de tudja: egy ponton túl a méret a lényeg, tényleg.”

„Az oroszoknak pedig masszív méreteik vannak, csak nézze meg a számokat!”

– fejtette ki Donald Trump.

Az elnök itt ismételten arra emlékeztetett, hogy ennek a háborúnak el sem kellett volna szabad kezdődnie, rengetegen haltak meg, az elnök szerint csak novemberben több mint 27 ezer katonát vesztettek, azonban szerinte mindez Joe Biden és Zelenszkij felelőssége is, mivel Trump hivatali elődje 350 milliárd dollárnak megfelelő támogatást adott Ukrajnának – amely támogatás nélkül lényeges más katonai és diplomáciai környezet lenne –, Putyin és Zelenszkij elnökök pedig „utálják egymást”, tehát ezért nagyon nehéz közöttük közvetíteni és megállapodásra bírni a feleket.

Ismét Orbán Viktort méltatta, miközben gyengének nevezte az Európai Unió vezetését

Donald Trump szkeptikusan nyilatkozott Európa szerepével kapcsolatban az ukrajnai konfliktusban és béketárgyalásokban. Azt mondta, hogy Európa „túl sokat beszél, de nem termel eredményt”: szerinte nem képes befejezni az ukrajnai háborút.

Kijelentette: az Európai Uniót gyenge emberek irányítják.

„Szerintem gyengék (…) de azt is gondolom, hogy túlságosan is politikailag korrektek akarnak lenni” – állapította meg Trump.

Úgy vélte, hogy az állandó szavak helyett valós cselekvésre lenne szükség, de szerinte jelenleg „nem csinálnak semmit” — ezért a háború tovább zajlik. Az európai ügyekkel kapcsolatban kiemelte, hogy támogatja azokat az országokat, ahol „senkit sem engednek be” — ebből a szempontból méltatta Orbán Viktor tevékenységét. Az amerikai elnök Magyarország különleges helyzetére is rávilágított az orosz-ukrán háború összefüggésében, utalást tett a Barátság kőolajvezeték fontosságára, valamint kiemelte:

Magyarországnak nincs tengerpartja, így LNG-szállító hajók sem tudnak kikötni, ezért különleges elbánásban részesül az energiaellátással kapcsolatban.

Elmondása szerint ez a szigorú határvédelem szerinte azoknak az államoknak a jövőjét biztosítja, amelyek nem „gyengülnek el” a migrációtól.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)