Brüsszel megszólalt a legújabb brüsszeli korrupciós botrányról

Az Európai Unió intézményei elszámoltathatók, az EU pénzügyi érdekeit szilárd jogi keret védi a korrupció megelőzése és a feddhetetlenség biztosítása érdekében – jelentette ki Henna Virkkunen szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos, valamint Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa a korrupcióellenes világnapon, kedden.

Az uniós biztosok közös nyilatkozatukban közölték, az Európai Ügyészség (EPPO), az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a nemzeti hatóságok közötti jó együttműködés biztosítja a korrupciós ügyek hatékony kivizsgálását és büntetőeljárás alá vonását.

„Azzal, hogy társadalmainkban előmozdítjuk az integritás kultúráját, és biztosítjuk, hogy a közintézmények átláthatóan, hatékonyan és elszámoltathatóan szolgálják a polgárokat, küzdhetünk a korrupció ellen, és ellenállóbbá tehetjük demokráciáinkat” – fogalmaztak.

Kijelentették: az EU határozottan cselekszik, és szorosabbra fűzi a korrupció elleni küzdelmet azáltal, hogy létrehozza az első átfogó uniós jogi keretet e probléma kezelésére. Kifejtették:

a korrupció elleni uniós küzdelemről elfogadni tervezett irányelv harmonizálni fogja a korrupciós bűncselekmények teljes körének meghatározását és a büntetőjogi szankciók mértékét, miközben erősíti a nyomozás és a büntetőeljárás hatékonyságát. Az irányelv rendelkezéseket is bevezet majd a korrupció megelőzésére, valamint a magas szintű integritás, átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítására a közigazgatásban és a közjogi döntéshozatalban.

„Munkánk azonban korántsem ér véget: a korrupció ugyanis mindent áthat” – fogalmaztak az uniós biztosok, majd kifejtették: az Európai Bizottság az első uniós korrupcióellenes stratégián dolgozik, amely prioritásokat fog meghatározni, és átfogó megközelítést fog vázolni a korrupció megelőzésére és visszaszorítására. Az uniós bizottság minden évben felülvizsgálja majd a tagállamok korrupcióellenes keretének hatékonyságát mint a jogállamisági jelentés egyik fő pillérét, és szorosan együttműködik a tagjelölt országokkal annak biztosítására, hogy a bővítési folyamat részeként a szükséges reformokat végrehajtsák.

„Erőfeszítéseink középpontjában egyértelmű és rendíthetetlen elkötelezettség áll: társadalmaink ellenálló képességének védelme és növelése, valamint demokráciáink megerősítése”

– tették hozzá nyilatkozatukban az uniós biztosok.

A volt külügyi főképviselő és az Európai Külügyi Szolgálat áll a múlt héten kirobbant korrupciós botrány fókuszában

Mint ismert, az Euractiv című brüsszeli hírportál csütörtökön azt jelentette, hogy lemondott Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a belgiumi Bruges-ben található Európa Kollégium rektori posztjáról, miután csalás és korrupció gyanújával vádat emelt ellene az Európai Ügyészség.

Az Európai Ügyészség ezt megelőző szerda reggel jelentette be, hogy hivatalosan vádat emelt az Európa Kollégiumot, valamint az Európai Külügyi Szolgálatot érintő korrupciós ügy három érintettje ellen. Mogherini mellett az ügy gyanúsítottja az Európa Kollégium egyik vezető munkatársa, valamint az Európai Bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és a Perzsa-öböl térségért felelős szolgálatának vezérigazgatója, az EKSZ 2021 és 2025 között szolgálatot teljesítő főtitkára. Utóbbi nyugalmazását kérte.

A három érintettet múlt hét kedden vették őrizetbe, majd engedték szabadon a nyomozás idejére, mivel esetükben nem áll fent a szökés veszélye.

Kiemelt kép: Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)