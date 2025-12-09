Brigitte Macron trágár szavakkal illette a feminista aktivistákat

Brigitte Macron vasárnap a színfalak mögött támogatásáról biztosította Ary Abittant, azt a humoristát, akit korábban szexuális erőszakkal vádoltak, de végül felmentettek. Eközben „mocskos k*rváknak” nevezte a NousToutes feminista csoport aktivistáit. A nők előző nap félbeszakították Abittan előadását a párizsi Folies Bergère-ben.

A Le Monde szerint a first lady ezzel a sértéssel illette a Collectif NousToutes tagjait, akik a bejárat előtt azt skandálták: „Abittan erőszaktevő.” Brigitte Macron vasárnap lányával, Tiphaine Auzière-rel tekintette meg a műsort – írja az Index. Egy kiszivárgott felvételen látható, ahogy a kulisszák mögött beszélget a humoristával. Amikor Abittan azt mondta neki, hogy „fél”, Macron biztosította támogatásáról és így fogalmazott:

„Ha vannak itt mocskos k*rvák, ki fogjuk őket dobni.”

Ary Abittant 2021 végén jelentette fel egy nő, azonban a három évig tartó eljárás végül felmentéssel zárult. Visszatérése óta a feminista csoportok folyamatosan tiltakoznak minden helyszínen, ahol fellép.

A történtek után a NousToutes elkezdte hashtagként használni a sértést, és sokan posztolták ki támogatásuk jeléül. Köztük volt Judith Godrèche francia színésznő is, aki mára feminista ikonná vált. „Én is mocskos k*rva vagyok. És támogatom mindannyiukat” – írta Instagramon.

A Le Monde beszámolója szerint Brigitte Macron stábja reagált az ügyre, és azzal védekezik, hogy a first lady szavait „a műsort megzavarók radikális módszerének kritikájaként” kell érteni.

A csapat egyik tagja hangsúlyozta, hogy Macron nem ért egyet ezekkel a radikális tiltakozási formákkal.

Franciaországban az elmúlt években több ismert személy ellen is indult szexuális erőszakkal kapcsolatos eljárás. Gérard Depardieu például bíróság elé került, vádat emeltek ellene nemi erőszak miatt, és bűnösnek találták. A színészt idén májusban 18 hónap felfüggesztett börtönre ítélték.

Kollégáját, Édouard Baer-t is szexuális zaklatással vádolták: hat nő állításaival szemben kellett bizonyítania ártatlanságát. A vádak szerint 2013 és 2021 között több, húszas éveiben járó nőt zaklatott az irodájában, illetve színházi és rádiós fellépései során. Baer korábban azt nyilatkozta: „Nem ismerem fel magamat a nekem tulajdonított szavakból vagy gesztusokból, de csak sajnálatomat tudom kifejezni amiatt, hogy viselkedésem kényelmetlenséget vagy fájdalmat okozott ezeknek a nőknek. Nem volt meg az intelligenciám, hogy felfogjam.”

Kiemelt kép: Brigitte Macron (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Stephanie Lecocq)