Az ENSZ Nemzetközi Bírósága elfogadta Oroszország viszontkeresetét, szerintük Ukrajna követett el népirtást

Az ENSZ Nemzetközi Bírósága úgy döntött, hogy befogadja Oroszország Ukrajna elleni viszontkeresetét az 1948-as, a népirtás bűncselekményének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény alapján. A bíróság ezzel egyidejűleg elutasította Ukrajna kifogásait, amelyek a kereset elfogadhatatlanságára vonatkoztak.

A vonatkozó határozatot december 5-én hozták meg – derül ki a sajtóközleményből. A bíróság a szavazatok többségével (11 igen, 4 nem) megállapította, hogy Oroszország viszontkereseti követelései megfelelnek a Bíróság Eljárási Szabályzatának 80. cikkében foglalt kritériumoknak. A viszontkeresetek a Bíróság joghatósága alá tartoznak, és közvetlen kapcsolatban állnak Ukrajna eredeti keresetének tartalmával – közölte a ZN.UA ukrán napilap.

Ez azt jelenti, hogy az Oroszország által hangoztatott érvek – miszerint Ukrajna megsértette a népirtásról szóló egyezményt – hivatalosan is a per részévé válnak, méghozzá ugyanazon a szinten, mint Kijev eredeti, 2022 februárjában benyújtott keresete.

A Bíróság külön hangsúlyozta, hogy mindkét fél ugyanarra az Egyezményre támaszkodik követelései jogi alapjaként, és hogy az eredeti keresetben, illetve a viszontkeresetben szereplő tényállítások ugyanarra a tényegyüttesre vonatkoznak.

Az ENSZ Nemzetközi Bírósága engedélyezte, hogy Ukrajna benyújtsa válaszát, Oroszország pedig a maga ellenkérelmét. Ezek beadási határideje: Ukrajna számára 2026. december 7., Oroszország számára 2027. december 7. A Bíróság ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy az orosz viszontkereset és az ukrán kereset jogilag összefüggenek.

Ukrajna eredeti beadványa azt kérte, hogy állapítsák meg: nincsenek bizonyítékok népirtásra a Donyecki és Luhanszki területeken – ez volt ugyanis az az érv, amelyre Oroszország a teljes körű invázióját alapozta. Most pedig Oroszország lehetőséget kap arra, hogy formálisan is megpróbálja ennek az ellenkezőjét bizonyítani, ugyanabban az eljárásban, ugyanazokra a bizonyítékokra támaszkodva, mint amelyekkel az ukrán keresetet vitatja.

A döntés nem jelenti azt, hogy a Bíróság Oroszország oldalára állt volna – ez kizárólag eljárási kérdéseket érint, és nem a tények megítélését. Ugyanakkor a határozat kiszélesíti az eljárás kereteit, és a későbbi tárgyalást jelentősen bonyolultabbá teszi.

Ukrajna 2022. február 26-án nyújtotta be keresetét, amelyben azt állította, hogy Oroszország alaptalanul vádolta meg népirtással, ezzel próbálva igazolni a támadást. 2024. február 2-án a Bíróság megerősítette joghatóságát kizárólag Ukrajna azon kérelme kapcsán, amely a népirtás hiányának megállapítására irányult. 2024. november 18-án Oroszország benyújtotta viszontkeresetét, amelynek elfogadhatóságát Ukrajna ezt követően megtámadta.

