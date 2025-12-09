80 év után újranyittatná a bordélyházakat a Nemzeti Tömörülés Franciaországban

A francia Nemzeti Tömörülés törvényjavaslatot készít elő az 1946-ban hivatalosan bezárt bordélyházak újranyitása érdekében. Az intézkedés célja a futtató hálózatok felszámolása és a szexmunkások biztonságának szavatolása – erősítette meg kedden a javaslatot előkészítő két képviselő, Jean-Philippe Tanguy és Sébastien Chenu a Le Monde című napilap értesülését.

„A legjobb megoldásnak azt tartom, ha a szexmunkásoknak van egy olyan helyük, ahol biztonságban vannak, megfelelő higiéniai körülmények között, és járulékot fizetnek” – mondta Jean-Philippe Tanguy.

A Marine Le Pen által vezetett legnagyobb ellenzéki frakció képviselői azt szeretnék,

„ha a prostituáltak a saját birodalmukban császárnők lennének”, és „olyan kooperatívákat hoznának létre, amelynek tulajdonosaik a prostituáltak lennének, és ők maguk vezetnék is azokat”

– hangsúlyozta Jean-Philippe Tanguy.

A cél az, hogy „felszámoljuk a futtató hálózatokat, az utcai prostitúciót, amelyek rengeteg problémát okoznak” – mondta Sébastien Chenu, ráirányítva a figyelmet „azokra a dílerekre, akik ezek körül a hálózatok körül mozognak, valamint a rosszindulatú emberekre”.

A szuverenista jobboldali párt alelnöke szerint nem a bordélyházak újranyitása lehet az egyetlen megfelelő válasz, „de mindenesetre mi úgy gondoljuk, hogy a vita megnyitásával hasznos munkát végzünk” – tette hozzá Sébastien Chenu. „Azok számára, akik jelenleg az interneten vagy utcai kizsákmányoló hálózatokban prostitúciót űznek, nyilvánvalóan egyre nő a biztonsághiány” – hangsúlyozta a Nemzeti Tömörülés képviselője.

„Erre válaszokat kell találni. De az, hogy az ügyfelet vagy a prostituáltakat büntetjük, nem megoldás”

– vélte a párt alelnöke.

A Nemzeti Tömörülés szerint azért kell megnyitni a vitát, hogy „megszüntessük a kereskedelmet, biztonságba helyezzük a szexmunkásokat, és olyan éretten közelítsük meg ezt a témát, amellyel mindeddig a társadalmunk talán nem rendelkezett” – mondta Sébastien Chenu.

Az egyik legnagyobb szakszervezet, a CFDT főtitkára, Marylise Léon a France Info hírrádióban kedden elutasította az ellenzéki javaslatot. Szerinte „a prostitúció sem nem munka, sem nem szex”.

„A nők jogainak és a nők testének tiszteletben tartása szempontjából ez nem működőképes projekt. Az, hogy a Nemzeti Tömörülés csak ilyen fogalmakkal beszél a nők munkájáról, elég sokat elárul arról, hogy milyen képük van a nőknek a társadalomban betöltött szerepéről” – mondta a szakszervezeti vezető.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)