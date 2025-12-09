67 újságírót öltek meg az elmúlt 12 hónapban a Riporterek Határok Nélkül szerint

Az elmúlt 12 hónapban 67 újságíró vesztette életét a munkájával kapcsolatban, többségük háborúk vagy bűnszervezetek áldozatai voltak. Ezt kedden közzétett jelentésében közölte a párizsi székhelyű nemzetközi újságírószervezet, a Riporterek Határok Nélkül.

Az RSF közlése szerint adataik a 2024 decembere és 2025 december eleje közötti időszakra vonatkoznak. Az újságírók számára legveszélyesebb régió továbbra is a Gázai övezet volt, ahol 29 riporter vesztette életét, a második legveszélyesebb helyszín pedig Mexikó, ahol kilencen haltak meg munkájuk végzése közben.

„Minden újságíró halála és minden riporter letartóztatása arra figyelmeztet minket Németországban, hogy aki újságírókat támad meg, az mindannyiunkat megfoszt attól a jogtól, hogy zavartalanul szerezhessünk információkat”

– hangsúlyozta Anja Osterhaus, az RSF németországi vezetője hozzáfűzve, hogy a világ kormányainak cselekedniük kell.

Kijelentette:

„Amikor a válságos helyzetekről tudósító újságíróknak félteniük kell a szabadságukat vagy akár életüket, akkor a demokrácia forog veszélyben világszerte”

A jelentés szerint jelenleg 62 országban 503 újságíró van börtönben, valamivel kevesebb, mint az előző időszakban. A legtöbb, 121 újságíró Kínában került börtönbe, sorban utána Oroszország következik 48 börtönbe zárt újságíróval, és Mianmar 47-tel. A legtöbb külföldi újságírót, 26 ukránt Oroszországban zártak börtönbe, ezt követi Izrael, ahol 20 palesztint börtönöztek be.

Az RSF adatai szerint 135 médiamunkatársat tartanak nyilván eltűntként, akadnak köztük olyanok, akikről már 30 éve nincs hír. Több mint 130 országban tűntek el újságírók, közülük a legtöbben Közel-Keleten és Latin-Amerikában. A Közel-Keleten különösen sok újságíró tűnt el Bassár el-Aszad korábbi elnök idején Szíriában, emellett az Iszlám Állam terrorszervezet is számos újságírót ejtett túszul, Dél-Amerikában pedig Mexikóban tartják számon a legtöbb eltűnt újságírót.

Kiemelt kép: illusztráció