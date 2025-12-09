„Pride-meccs” lesz az Egyiptom-Irán mérkőzés a 2026 labdarúgó-vb-n

Irán dühöng, Egyiptom kifogásokat fogalmaz meg, ám hiába: a meccs helyszíneként szolgáló, Egyesült Államok-beli Seattle szervezőbizottsága – a FIFA-tól függetlenül – „Pride-meccsé” nyilvánította a világbajnokság jövő júniusi mérkőzését.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben, június 26-án sorra kerülő, úgynevezett „Pride-mérkőzésén” Irán és Egyiptom, avagy két olyan ország lép pályára, ahol a homoszexualitás illegális – számol be a New York Post. (Egyiptomban a törvények nem tiltják a homoszexualitást – a szerk.)

The 2026 World Cup Will Have An Official „Pride Match” in Seattle That Will Feature Egypt & Iran, Two Countries Who Imprison Gay People https://t.co/PqWYpyrnfI pic.twitter.com/cTFTkcaAXy — Barstool Sports (@barstoolsports) December 8, 2025

Teherán dühöng

A G csoport mérkőzése egy pénteki napon kerül megrendezésre a Lumen Field stadionban. A meccs időpontja éppen egybeesik a város úgynevezett „Pride hétvégéjével”.

A Pride-meccset még a világbajnokságon játszó csapatok sorsolása előtt tervbe vették. „A Pride-meccset azért szervezték, hogy ünnepeljék és népszerűsítsék a Pride eseményeket Seattle-ben és az egész országban” – nyilatkozta az Outsportsnak a Pride-meccs Tanácsadó Bizottságának szóvivője.

A SeattleFWC26 helyi szervezőbizottsága hangsúlyozta, hogy a Pride Match elnevezés független és „nem áll kapcsolatban a FIFA-val, és nem is támogatja” – idézi a szervezet weboldalát a Newsweek.

Az LMBTQ-közösség támogatására rendezett Pride-mérkőzést

Irán „irracionálisnak” tartja. A döntés felháborodást váltott ki a perzsa államban

– írja a Le Figaro.

Irán, amely a 2026 júniusában az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő következő labdarúgó-világbajnokságon Egyiptommal találkozik, kedden „irracionálisnak” minősítette azt a döntést, hogy ezt a mérkőzést az LGBTQ-közösségnek szenteljék.

🚨BREAKING🚨 The Iranian Football Federation has decided to file a formal complaint to FIFA about the American imposed theme of “Pride 🏳️‍🌈” being promoted for the World Cup match against Egypt in Seattle. Iran does not recognize homosexuality. pic.twitter.com/0KgHNkN0bQ — Throwback Iranian Football (@Tarikh_football) December 8, 2025

Botránykőnek számít

„Ez egy irracionális döntés, amely egy bizonyos csoportot részesít előnyben” – kritizálta kedden Mehdi Taj, az iráni labdarúgó-szövetség elnöke, akit az Isna hírügynökség idézett. „Mi (Irán) és Egyiptom ellenezzük ezt a döntést” – tette hozzá. Az iráni állami televízió közölte, hogy Irán „megtámadja” ezt a döntést a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél.

NEW: The #FIFAWorldCup match in Seattle on June 26 had already been designated as a “Pride Match” before the fixtures were decided. Now we know the teams who will play in it… Egypt and Iran. Both nations have draconian anti-gay laws. For @outsports https://t.co/PGoRTPjmCC — Jon Holmes (@jonboy79) December 7, 2025



Az iszlám jog (saríja) értelmében Iránban tilos az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, amely bizonyos esetekben halálbüntetéssel is sújtható. Az egyiptomi labdarúgó-szövetség hasonló kifogásokat fogalmazott meg az egyiptomi média szerint.

A homoszexualitás nem kifejezetten tiltott Egyiptomban, de gyakran büntetik

az „erkölcstelen viselkedést” tiltó, homályosan megfogalmazott törvények alapján – jegyzi meg a francia lap.

Kiemelt kép: X.com/Barstoolsports.