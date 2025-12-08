Trump csalódott Zelenszkijben

Donald Trump csalódott, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondása szerint még csak el sem olvasta az Egyesült Államok békejavaslatát az ukrajnai háború befejezésére.

Trump a washingtoni Kennedy Központban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy kormánya kapcsolatban állt Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal, valamint ukrán vezető tisztviselőkkel.

„Beszéltünk Putyin elnökkel, és beszéltünk ukrán vezetőkkel, köztük Zelenszkij elnökkel is” – mondta Trump. „És azt kell mondanom, egy kicsit csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök még nem olvasta át a javaslatot.”

„Oroszországnak ez megfelel, de nem vagyok biztos benne, hogy Zelenskijnek is. Az embereinek tetszik a javaslat. De ő még nem áll készen rá.

– tette hozzá.

NEW!!! Trump tells reporters he is “a little bit disappointed” that Zelenskyy “hasn’t yet read the proposals” Claims “his people love it” Says “russia is fine with it” 👇 pic.twitter.com/WIvV165GIS — Alex Raufoglu (@ralakbar) December 7, 2025

Trump megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy az ukrajnai ügyekre kinevezett különmegbízottja, Keith Kellogg azt mondta, a háborút lezáró békeszerződés megkötése már a végéhez közeledik – írja a Kyiv Independent.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)