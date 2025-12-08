Többen életüket vesztették egy kisrepülőgép-balesetben a francia Pireneusokban

Lezuhant egy kisrepülőgép a francia Pireneusokban, a rajta utazó négy ember életét vesztette – közölte Foix városának ügyészsége hétfőn.

A tájékoztatás szerint az egymotoros kisgép nem tért vissza kiinduló állomására, a Toulouse-tól délre fekvő Saint-Girons repülőterére, de vészjelzést adott le, ami miatt kutatóakciót indítottak utána két helikopterrel,

majd a roncsait vasárnap délután kétezer méteres magasságban találták meg egy havas területen.

Az áldozatok közt volt egy 25 éves repülésoktató, valamint a francia Nemzeti Polgári Légi Közlekedési Főiskola (ÉNAC) három, 18 és 21 év közötti diákja. A szerencsétlenség okát még ki kell vizsgálni.

A hegyi csendőrség egyik tisztje az egyik helikopterről leereszkedett a roncsokhoz, és látta a holttesteket, amelyeket még ezután kell elszállítani a közúton megközelíthetetlen területről.

A toulouse-i ÉNAC az Air France állami légitársaság pilótaképző iskolája.

A kiemelt kép illusztráció egy korábbi kisrepülőgépes balesetről. Forrás: MTI/EPA/Ram Nepal.