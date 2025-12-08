Több tízezer katonai lőszert loptak el Németországban, miközben a sofőr szunyókált

Ismeretlen tettesek mintegy 20 ezer darab lőszert loptak el a német hadsereg szállítmányából – írja a Tagesschau.

A rakomány egy civil fuvarozó járművének utánfutójában volt, miközben a sofőr egy közeli hotelben aludt. A lopást csak akkor fedezték fel, amikor a jármű megérkezett a Clausewitz-laktanya kapujához. A Bundeswehr megerősítette, hogy

„10.000 éles pisztolylőszer, 9.900 darab vaktöltény és 15 darab füstképző pirotechnikai lőszer hiányzik”.

A sofőr a tervek szerint a laktanyába szállította volna a lőszert, de nem tudta időben leadni, és nem vette igénybe a Bundeswehr által biztosított biztonsági protokollt sem. A hadsereg szerint létezik egy központi telefonszám, amely szükség esetén „biztonságos megállóhelyeket jelöl ki, és akár kíséretet is biztosít” ilyenkor, de a vezető nem jelezte, hogy erre szüksége lenne, és egyszerűen elment aludni a hotelbe, miközben a szállítmány egy őrizetlen parkolóban maradt.

A lopás komoly veszélyt hordozhat. Thomas Wiegold biztonsági szakértő figyelmeztetett: az eltűnt lőszer az MP5 géppisztollyal kompatibilis, és

ha bűnözők kezébe kerül, „akkor az nagyon veszélyes helyzetet teremt”.

Az ügyben a német hatóságok nyomozást folytatnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Volodimir Petrov)