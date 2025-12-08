Putyin különmegbízottja egy Orbán Viktor idézettel szúrt oda a nyugati politikusoknak

Az Európai Unió legfontosabb diplomatái pánikba estek annak fényében, hogy az egész EU-projekt egyre mélyebb válságba süllyed a növekvő problémák miatt – írta X-oldalán Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, akinek megfigyeléseire Orbán Viktor miniszterelnök már október elején, az Európai Parlament plenáris ülésén felhívta a figyelmet.

„Oldjuk meg az EU által okozott problémákat: az ellenőrizhetetlen migrációt, a növekvő bűnözést, a deindusztrializációt, a magas energiaárakat, a gyorsuló gazdasági recessziót és a széles körű cenzúrát. Európa jobbat érdemel. Tegyük Európát újra naggyá!” – írta Dmitrijev.

Dmitrijev mondatai válaszul szolgáltak Radoslaw Sikorski, lengyel külügyminiszter közösségi médiában tett felmérésére, amelyben azt kérdezte, mit kellene tennie az Európai Uniónak – kapitulálni vagy újra naggyá tenni Európát. Az üzenetben Sikorski azzal vádolta Dmitrijevet és az amerikai techmilliárdos Elon Muskot, hogy meg akarják osztani és ki akarják használni Európát – írja az EurAsia Daily.

A portál beszámolója szerint Dmitrijev korábban köszönetet mondott Kaja Kallasnak, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, amiért az egész világnak megmutatta az európai bürokraták valódi arcát. Putyin különmegbízottja szerint ugyanis az európai diplomácia vezetőjének radikális álláspontja ajándék Oroszországnak.

Orbán Viktor már korábban megkongatta a vészharangot

Orbán Viktor októberben, a magyar uniós elnökség idején hívta fel a figyelmet az Európai Unió aktuális és súlyos kihívásaira. Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén arról beszélt, hogy Európa háborúkkal, gazdasági lemaradással, energiaválsággal és migrációs nyomással küzd.

„Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az Európai Uniónak változtatni kell”

– kezdte beszédét a miniszterelnök, melyben felidézte Mario Draghi és Emmanuel Macron Európa közeljövőbeli kilátásairól szóló, aggasztó értékeléseit is, majd kijelentette, hogy „az unió a saját sorsát meghatározó döntések előtt áll”.

Kiemelte, hogy a kontinensnek versenyképességi fordulatra, erősebb iparra, reális zöldpolitikára és az energiaköltségek csökkentésére van szüksége. A migráció kapcsán hangsúlyozta a határvédelem fontosságát, és javasolta Románia és Bulgária teljes schengeni csatlakozását.

A biztonságpolitika terén az európai védelmi ipar megerősítését sürgette, a bővítést illetően pedig a Nyugat-Balkán felvételének felgyorsítását tartja kulcsfontosságúnak. A mezőgazdaságnál a túlzott szabályozás csökkentését és a belső piac megerősítését nevezte szükségesnek.

Összegzésként kijelentette:

„Nem azért vagyunk tagjai az Európai Uniónak, mert olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne.”

Beszédét a „Tegyük újra naggyá Európát!” kijelentéssel zárta.

Kiemelt kép: Kirill Dmitrikev (Fotó: Shutterstock)