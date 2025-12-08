Németországban a szíriai és afgán bevándorlók vezetnek az erőszakos és szexuális bűncselekményekben – közölte a Die Welt

A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) közzétette a 2024-es jelentést a bevándorlással összefüggő bűnözésről. A dokumentum szerint a 3,1 millió regisztrált bűncselekményből 331 308 esetben – vagyis körülbelül 11 százalékban – volt legalább egy olyan gyanúsított, aki a „menedékkérő” kategóriába tartozik.

Összességében a bevándorláshoz köthető gyanúsítottak és bűncselekmények száma 2024-ben 3,6 százalékkal csökkent, ám ezt nagyrészt a kannabisz részleges legalizálása okozta, amely jelentősen visszaszorította a droggal, lopással és csalással kapcsolatos ügyeket – közölte a Die Welt. Ezzel szemben az erőszakos és emberölési bűncselekményekben növekedést regisztráltak 2024-ben – tette hozzá a német napilap.

A BKA szerint

a szíriai és afgán származású gyanúsítottak több bűncselekménytípusban is feltűnően felülreprezentáltak a lakosságarányukhoz képest.

A Bild számításai szerint a különbség az erőszakos bűncselekményeknél a legnagyobb: a lap úgy becsülte, hogy

100.000 lakosra vetítve a német állampolgároknál 163 gyanúsított szerepel, míg a szíriaiaknál 1.740, az afgánoknál pedig 1.722.

A szíriai és afgán gyanúsítottak aránya a szexuális és drogbűncselekmények kategóriájában is jóval meghaladja a menekültek körében betöltött részarányukat. Ezzel szemben feltűnő, hogy „az ukrán állampolgárok aránya a bevándorló gyanúsítottak között messze elmaradt attól, ahogyan ők a Németországban tartózkodó menekültek között szerepelnek” – áll a jelentésben. A dokumentumban arra is kitértek még, hogy a bevándorlók nemcsak elkövetők, hanem gyakran maguk is áldozatok.

10 év után néznek szembe a valósággal

A CDU belpolitikai szóvivője, Alexander Throm a WELT TV-nek azt mondta:

„A valósággal szembe kell néznünk. Az emberek, különösen a fiatal arab és afrikai férfiak vezetik a bűnügyi statisztikákat.”

Ezért szerinte helyes lenne Afganisztánba és Szíriába rendszeres jelleggel kitoloncolni a bűnelkövetőket. Hozzátette: „Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a Magreb-államok – Marokkó, Tunézia és Algéria – a BKA statisztikájában különösen rosszul szerepelnek.”

A jelentés szerint 2024-ben először lépte át a hárommilliót a Németországban regisztrált menekültek száma.

A legnagyobb növekedést az ukrán menekülteknél jegyezték fel – ők teszik ki a teljes csoport mintegy harmadát. Emellett növekedés látható az afgán, török, szomáliai, szíriai és guineai menedékkérők számában is, míg iraki és grúz menekültekből kevesebb érkezett.

Viszonylag jól körülírhatóak a bűnöző migránsok

A jelentés összegzi, hogy a gyanúsított bevándorlók közös jellemzői a következők:

több mint felük 30 év alatti,

több mint háromnegyedük férfi,

és egyharmaduk többszörösen gyanúsított, vagyis nem csak egy bűncselekmény miatt folyik ellenük eljárás.

A többszörösen gyanúsítottak főként a Magreb-országokból, valamint Líbiából és Georgiából származnak – derült ki a jelentésből.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mission Lifeline/Hermine Poschmann)