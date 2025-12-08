Légicsapásokat mért Thaiföld kambodzsai katonai célpontokra, miután kiújultak a harcok a két ország határán

Légicsapásokat mért a thaiföldi hadsereg kambodzsai katonai célpontok ellen, miután ismét kiújultak az összecsapások a két ország vitatott határán helyi idő szerint hétfő hajnalban.

A kambodzsai tájékoztatási miniszter szerint négy kambodzsai civil vesztette életét, és többen megsebesültek a határvidéken kitört harcokban Oddar Meanchey és Preah Vihear tartományban. A védelmi minisztérium közölte: a thaiföldi légierő csapásait napokig tartó provokatív akciók előzték meg. Hozzátették azt is, hogy a kambodzsai katonák nem válaszoltak a támadásokra.

A thaiföldi hadsereg azt közölte, hogy egy katonája meghalt, és nyolcan megsebesültek. A felek egymást vádolják a Donald Trump amerikai elnök közbenjárásával júliusban tető alá hozott tűzszünet megsértésével.

Kambodzsa és Thaiföld között öt napon át folytak harcok júliusban a 800 kilométeres közös határon területi viták miatt. Legkevesebb 43 ember vesztette életét az összecsapásokban, és több mint 300 ezer ember kényszerült ideiglenesen elhagyni az otthonát. A harcok annak ellenére napokig nem csitultak, hogy Kína és az ASEAN soros elnöke, Malajzia is igyekezett visszafogottságra inteni a feleket. Kambodzsa és Thaiföld vezetése végül azt követően volt hajlandó tűzszünetet kötni, hogy Donald Trump jelezte: csak akkor folytatja velük a vámtárgyalásokat, ha békét kötnek.

A két ország októberben széleskörű békemegállapodást írt alá Kuala Lumpurban az amerikai elnök jelenlétében. Novemberben azonban Thaiföld felfüggesztette a békeszerződés végrehajtását, miután egy gyalogsági akna robbanásában négy katonája megsebesült a határ mentén.

Thaiföld azzal vádolja Kambodzsát, hogy a vitatott határszakaszon új gyalogsági aknákat telepít, amelyek július óta már hét thaiföldi katonát sebesítettek meg. A kambodzsai kormány tagadja ezt a vádat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)