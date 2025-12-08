Kiszivárgott a német behívólevél: jövőre minden 18 éves férfit megkeresnek, bírságot kap az, aki nem válaszol

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a német Bild napilap már nyilvánosságra is hozta a hamarosan kiküldendő felmérő levél tartalmát. A dokumentum a személyes adatok mellett a családi állapotra, az iskolai végzettségre és több más háttérinformációra is kitér.
Januártól minden 18. életévét betöltő férfinak kötelező lesz kitöltenie egy kérdőívet, amelyet a Bundeswehr (német hadsereg) küld ki. A megadott válaszok alapján akár orvosi vizsgálatra is beidézhetik őket. A módosított törvényt nemrég fogadta el a Bundestag (a német parlament alsóháza), ami jelentős tiltakozást váltott ki a német fiatalok körében.
A katonai reform célja a hadsereg létszámának növelése. A szolgálat kezdetben önkéntes alapon működik majd, de szükség esetén akár a teljes, kötelező sorkatonaságot is visszaállíthatják.
A kérdőív személyes adatokat, elérhetőséget, iskolai és szakmai végzettséget, illetve a katonai szolgálatra való hajlandóságot is vizsgálja. Olyan kérdések szerepelnek benne, mint a nem, a családi állapot, az állampolgárság, valamint információk a katonai érdeklődésről, a testmagasságról, testsúlyról, esetleges fogyatékosságról, idegennyelv-ismeretről vagy akár programozási készségekről.
Aki nem válaszol, vagy valótlan adatokat ad meg, pénzbírságra számíthat – bár ennek pontos mértékét még nem határozták meg.
