Kiszivárgott a német behívólevél: jövőre minden 18 éves férfit megkeresnek, bírságot kap az, aki nem válaszol

A német sajtó beszámolói szerint sikerült hozzájutni ahhoz a levélhez, amelyet jövő évtől minden 2008 után született férfi meg fog kapni. A tervezett német behívólevél a svéd mintát követi, és többek között a családi állapotra is rákérdez majd.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a német Bild napilap már nyilvánosságra is hozta a hamarosan kiküldendő felmérő levél tartalmát. A dokumentum a személyes adatok mellett a családi állapotra, az iskolai végzettségre és több más háttérinformációra is kitér.

Januártól minden 18. életévét betöltő férfinak kötelező lesz kitöltenie egy kérdőívet, amelyet a Bundeswehr (német hadsereg) küld ki. A megadott válaszok alapján akár orvosi vizsgálatra is beidézhetik őket. A módosított törvényt nemrég fogadta el a Bundestag (a német parlament alsóháza), ami jelentős tiltakozást váltott ki a német fiatalok körében.

A katonai reform célja a hadsereg létszámának növelése. A szolgálat kezdetben önkéntes alapon működik majd, de szükség esetén akár a teljes, kötelező sorkatonaságot is visszaállíthatják.

A kérdőív személyes adatokat, elérhetőséget, iskolai és szakmai végzettséget, illetve a katonai szolgálatra való hajlandóságot is vizsgálja. Olyan kérdések szerepelnek benne, mint a nem, a családi állapot, az állampolgárság, valamint információk a katonai érdeklődésről, a testmagasságról, testsúlyról, esetleges fogyatékosságról, idegennyelv-ismeretről vagy akár programozási készségekről.

Aki nem válaszol, vagy valótlan adatokat ad meg, pénzbírságra számíthat – bár ennek pontos mértékét még nem határozták meg.

