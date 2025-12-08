Kinézhette Zelenszkij utódját Trump, rá is szálltak az ukrán hatóságok az ellenzéki politikusra

Anna Szkorohod, a Jövőért párt ukrán parlamenti képviselője, aki rendszeresen bírálta a hadseregben tapasztalható visszaéléseket, most korrupciós gyanúba keveredett, és vádat emeltek ellene. Az ügy jelentőségét tovább növeli, hogy Szkorohod állítólag Donald Trump környezetével igyekszik kapcsolatokat építeni, a Strana beszámolója szerint pedig a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij lehetséges utódjaként is tekintenek rá.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) december 5-én közölte, hogy házkutatást tartott Anna Szkorohod parlamenti képviselő otthonában. A hivatal tájékoztatása szerint a gyanúsítottak üzletembereknek azt ajánlották, hogy – 250 ezer dollár ellenében – közreműködnek az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által kiszabott szankciók versenytársak elleni bevezetésében. Az eset után fényképeket is közzétettek a pénzkötegekről.

Szkorohod azt állítja, hogy a pénzt nem az ő lakásában találták, hanem egy másik helyiségben. Az ügyben szerepel egy videófelvétel is, amelyen állítólag a képviselő és több személy a pénz átadásának feltételeiről vitatkozik, ám a felvételből nem derül ki, milyen célból történt volna az átadás. Szkorohod a videót „összevágott és manipulált anyagnak” nevezte, hozzátéve, hogy a teljes verzió „teljesen másképp néz ki”.

„Nem tartóztattak le. Vádat emeltek ellenem, de semmivel sem tudták bizonyítani. Készen állok az együttműködésre, mert nincs mit eltitkolnom. Sőt, teljes körű nyomozást fogok követelni ezen provokáció ügyében” – írta a képviselő a Telegram-csatornáján.

Szkorohod politikai nyomásnak tekinti az eseményeket, mely állítása szerint azért történt, hogy megakadályozzák az amerikai fővárosba, Washingtonba tervezett útját.

„Ez nem úgy néz ki, mint egy nyomozati cselekmény, hanem egy gyorsan összerakott politikai nyomásgyakorlás, amelynek célja – az én nemzetközi találkozókra utazásom megakadályozása. Mert tudják, hogy az Egyesült Államokkal folytatott együttműködésem hatékony és egyre nagyobb lendületet kap. Valakinek nem érdeke, hogy ez folytatódjon”

– állítja a parlamenti képviselő.

Úgy tűnik ugyanis, hogy Szkorohod az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a környezetével igyekezett kapcsolatokat kiépíteni.

A Strana beszámolója szerint 2025 tavaszán Sam Kislin, odesszai származású amerikai üzletember, aki magát „Trump közeli szövetségesének” nevezte, azt állította, hogy Fehér Ház Anna Szkorohodot szánja Volodimir Zelenszkij utódjának.

„Trump személyesen mondta nekem, tanúja vagyok: Zelenszkijnek távoznia kell”

– nyilatkozta akkor Kislin.

Állítása szerint a Fehér Ház nem számol utódjelöltként Valerij Zaluzsnijjal, az Ukrán Fegyveres Erők korábbi főparancsnokával.

„Egy nő lesz, őt készítjük fel Zelenszkij utódjaként. Ő képviselő, sokan ismerik. Szkorohod Anna Konsztantyinovna, 35 éves, jogi végzettségű, az Ukrán Parlament képviselője. Ismerem ezt a nőt, találkoztunk, elhoztuk New Yorkba, az én otthonomba. Tényleg ügyes nő, aki elnök akar lenni. Nem lesz olyan, mint Zelenszkij, ő jobb lesz”

– mondta Kislin.

Ha valóban igaz, hogy Szkorohod az Egyesült Államok fővárosába készült utazni, az jelzésként szolgálhatott a hatóságok számára, hogy lépéseket tegyenek vele szemben. az ukrán elnök pozíciójának megtartása érdekében. Szkorohod szerint ez magyarázza, hogy a NABU miért decemberben kezdett el vizsgálódni a videó alapján, állítólag szeptemberben történt esemény után.

Nem ízlik Zelenszkijéknek a korrupció és erőszak elleni küzdelem

A háború kitörése után Anna Szkorohod vezette az Ukrán Legfelsőbb Tanács ideiglenes vizsgálóbizottságát, amelynek feladata az ukrán jogszabályok esetleges megsértésének feltárása volt a Védelmi Minisztériumnál, a Fegyveres Erőknél és más katonai alakulatoknál. A képviselő ezt követően éles, figyelemfelkeltő nyilatkozataival vált ismertté, amelyekben a kényszersorozással, valamint a fegyveres erőkben tapasztalható visszaélésekkel – például a parancsnokok által a beosztottaktól szedett illetékkel és az alacsonyabb rangúakkal szembeni zaklatásokkal – szemben tiltakozott.

Szkorohod többek között azt állította, hogy az Ukrán Fegyveres Erők kiképzőterei tovább működnek, annak ellenére, hogy az orosz hadsereg azonosította helyüket és csapást mért az ott tartózkodó állományra. Emellett azt is hangoztatta, hogy a hatalom eltitkolja az önkényesen távozó katonák problémájának valós mértékét, és szerinte 2025 nyarára a dezertőrök száma elérte a 400 ezret.

A képviselő gyakran bírálta az Ukrajnai Területi Katonai Központok munkatársait is, akiket erőszak alkalmazásával vádolt, ami szerinte súlyos sérülésekhez, illetve halálesetekhez vezetett a mozgósítottak körében.

Szkorohod továbbá rendszeresen szóvá tette az ukrán fegyveres erőkben tapasztalható korrupciót is. Az ilyen kijelentések miatt a „győzelemig tartó háború” támogatói körében azzal vádolták, hogy „orosz narratívákat” terjeszt.

Kiemelt kép: Anna Skorokhod (Forrás: X.com)