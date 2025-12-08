Kimentették annak a tartályhajónak a legénységét, amelyet ukrán dróntámadás ért a Fekete-tengeren

Kimentették a tízfős legénységet arról a balesetet szenvedett, gambiai zászló alatt hajózó Kairos nevű tankerről, amelyet Ukrajna november végén tengeri drónnal támadott meg a Boszporusznál – közölte Grozdan Karadzsov bolgár miniszterelnök-helyettes, közlekedési miniszter hétfői sajtótájékoztatóján.

„A dél-bulgáriai Ahtopol fürdőváros környékén, partközelben zátonyra futott Kairos legénységének evakuálása befejeződött. Jelenleg a végéhez közeledik a kiegészítő műszaki berendezések szállításának előkészítése […] és a hajó biztonságos helyre vontatása” – közölte a miniszterelnök-helyettes.

⚠️🛑 Imágenes del ataque de Ucrania contra dos cargueros de Gambia en el Mar Negro, el „Kairos” y el „Virat”, acusándolos de actuar en la flota”fantasma” rusa.

Poco después Rusia lanzaba un ataque masivo con drones que se alargó durante la noc…https://t.co/h4hCn1mtki pic.twitter.com/iLhWJXw7Pl — Mustang Noticias (@MustangComunica) November 30, 2025

Elmondta, hogy a tulajdonos kérésére a legénység három tagja a szükséges ellenőrzés biztosítására a fedélzeten maradt, míg a többi hét embert, akiket a bolgár haditengerészet helikopterével evakuáltak, egy várnai szállodában helyezték el. „A művelet befejezése után az összes költséget a tulajdonos fogja fedezni” – mondta Karadzsov.

🛢️🇷🇺🇹🇷🇧🇬 Crisis marítima | Ataque con dron deja a petrolero varado en el mar Negro El buque Kairos, con bandera de Gambia, sufrió daños cerca de la costa búlgara tras un ataque con dron marino.

El remolque turco que lo asistía fue interrumpido misteriosamente. Hay 10 tripulantes… pic.twitter.com/HEULY7x3T5 — El Pulso Del mundo (@Elpulsodelmundo) December 6, 2025

A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a vontatás kedvező időjárási körülmények között és a hajó biztonsági ellenőrzése után fog megtörténni, ami várhatóan körülbelül egy hetet fog igénybe venni.

Hétfőn Karadzsov és Georg Georgiev bolgár külügyminiszter találkoztak Törökország szófiai diplomáciai képviseletének vezetőjével, és magyarázatot kértek arra, hogy a Timur Bey török vontatóhajó miért vontatta bolgár felségvizekre a tartályhajót, majd miért hagyta magára nagyjából hat mérföldre a bolgár partoktól.

Törökország november 28-án jelentette, hogy a Kairos a fekete-tengeri Novorosszijszk orosz kikötőváros felé hajózott, amikor körülbelül 28 tengeri mérföldre a török partoktól dróntámadás érte, mely tüzet okozott. A Kairos szerepel azoknak a hajóknak a listáján, amelyek szankciók alá esnek Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt.

