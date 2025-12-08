Ismét követendő példaként emlegette az amerikai elnök Magyarország migrációs politikáját

Az Egyesült Államok elnöke követendő példaként emlegette Magyarországnak az illegális migrációra reagáló szigorú intézkedéseit.

Élesen bírálta az amerikai elnök Európa migrációs politikáját, amely megítélése szerint a kontinens kulturális alapjait is veszélyezteti.

Az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia szerint a tömeges migráció miatt

egyes európai NATO-tagállamok „többségében nem-európaivá” válhatnak, ami hosszú távon megbízhatóságukat kérdőjelezheti meg az Egyesült Államok szemszögéből

– írja a National Pulse cikke nyomán a Mandiner.

Donald Trump Magyarország szigorú bevándorlási intézkedéseit követendő példaként emlegette szembeállítva azt Nyugat-Európa liberálisabb gyakorlatával.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)