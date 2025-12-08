Füstbombákkal riogatják a karácsonyi vásárok látogatóit Nyugat-Európában a palesztinpárti tüntetők – VIDEÓ

Megzavarják az adventi békét a nyugat-európai városokban randalírozó Izrael-ellenes tüntetők, akik palesztin zászlókat tűznek ki a keresztény templomok tornyaira, hangosan arab zenét játszanak és füstbombákkal riogatják a karácsonyi vásárok látogatóit Toulouse-tól Bécsig.

A karácsonyi vásárok hangulatát már nem csak a terrortámadástól való félelem határozza meg Nyugat-Európában, hanem az Izrael-ellenes tüntetők is egyre gyakrabban megzavarják ezeket a nagy múltú rendezvényeket – számolt be a V4NA.

Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Brüssel… Erst neulich hat die belgische Regierung für Nachschub gesorgt und völlig ohne Not Migranten aus dem Gaza aufgenommen. pic.twitter.com/TjWFBAAt9m — Emrah Erken 🔥🎺 (@AtticusJazz) November 29, 2025

A brüsszeli karácsonyi vásár megnyitásakor álarcos, palesztinbarát aktivisták ejtették rémületbe a családokat. Bekerítették a látogatókat, fekete és piros füstbombákat és palesztin zászlókat lengettek, dobpergés kíséretében többek között „Shame on you” (Szégyelld magad) kiáltásokat skandáltak.

Bécsben is megzavarták az Izrael-ellenes tüntetők az első adventi hétvégén a bécsi városháza előtti karácsonyi vásárt.

In Vienna, they surrounded Christmas markets and called for Islamic jihad. This won’t end well. pic.twitter.com/zy7e6vUp4G — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 1, 2025

A tüntetés kezdetén

egy gázai aktivista fizikailag bántalmazott egy osztrák riportert,

és megakadályozta őt a tudósításban. A rendőrségnek kellett közbeavatkoznia. Az aktivisták ezek után

palesztin zászlókat tűztek ki a Votivkirche, Bécs második legmagasabb templomának tornyaira.

Berlinben pedig felháborodást keltett, hogy egy olyan anticionista palesztin stand is helyett kapott az Alexanderplatz karácsonyi vásárán, ahol antiszemita dekorációs tárgyakat árultak.

Kiemelt kép: Járőröző rendőrök az egyik berlini karácsonyi vásárban, a Breitscheid téren 2024. december 3-án. A német belügyminiszter fokozott óvatosságra szólított fel, mert a karácsonyi vásárok szélsőséges iszlamista csoportok célpontjai lehetnek.MTI/EPA/Filip Singer