Füstbombákkal riogatják a karácsonyi vásárok látogatóit Nyugat-Európában a palesztinpárti tüntetők – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
Forrás: V4NA
2025.12.08. 17:49

Külföld

| Szerző: hirado.hu
Megzavarják az adventi békét  a nyugat-európai városokban  randalírozó Izrael-ellenes tüntetők, akik palesztin zászlókat tűznek ki a keresztény templomok tornyaira, hangosan arab zenét játszanak és füstbombákkal riogatják a karácsonyi vásárok látogatóit Toulouse-tól Bécsig.

A karácsonyi vásárok hangulatát már nem csak a terrortámadástól való félelem határozza meg Nyugat-Európában, hanem az Izrael-ellenes tüntetők is egyre gyakrabban megzavarják ezeket a nagy múltú rendezvényeket – számolt be a V4NA.

A brüsszeli karácsonyi vásár megnyitásakor álarcos, palesztinbarát aktivisták ejtették rémületbe a családokat. Bekerítették a látogatókat, fekete és piros füstbombákat és palesztin zászlókat lengettek, dobpergés kíséretében többek között „Shame on you” (Szégyelld magad) kiáltásokat skandáltak.

Bécsben is megzavarták az Izrael-ellenes tüntetők az első adventi hétvégén a bécsi városháza előtti karácsonyi vásárt.

A tüntetés kezdetén

egy gázai aktivista fizikailag bántalmazott egy osztrák riportert,

és megakadályozta őt a tudósításban. A rendőrségnek kellett közbeavatkoznia. Az aktivisták ezek után

palesztin zászlókat tűztek ki a Votivkirche, Bécs második legmagasabb templomának tornyaira.

Berlinben pedig felháborodást keltett, hogy egy olyan anticionista palesztin stand is helyett kapott az Alexanderplatz karácsonyi vásárán, ahol antiszemita dekorációs tárgyakat árultak.

Kiemelt kép: Járőröző rendőrök az egyik berlini karácsonyi vásárban, a Breitscheid téren 2024. december 3-án. A német belügyminiszter fokozott óvatosságra szólított fel, mert a karácsonyi vásárok szélsőséges iszlamista csoportok célpontjai lehetnek.

