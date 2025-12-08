Füstbombákkal riogatják a karácsonyi vásárok látogatóit Nyugat-Európában a palesztinpárti tüntetők – VIDEÓ

A karácsonyi vásárok hangulatát már nem csak a terrortámadástól való félelem határozza meg Nyugat-Európában, hanem az Izrael-ellenes tüntetők is egyre gyakrabban megzavarják ezeket a nagy múltú rendezvényeket – számolt be a V4NA.
Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Brüssel…
Erst neulich hat die belgische Regierung für Nachschub gesorgt und völlig ohne Not Migranten aus dem Gaza aufgenommen. pic.twitter.com/TjWFBAAt9m
— Emrah Erken 🔥🎺 (@AtticusJazz) November 29, 2025
A brüsszeli karácsonyi vásár megnyitásakor álarcos, palesztinbarát aktivisták ejtették rémületbe a családokat. Bekerítették a látogatókat, fekete és piros füstbombákat és palesztin zászlókat lengettek, dobpergés kíséretében többek között „Shame on you” (Szégyelld magad) kiáltásokat skandáltak.
Bécsben is megzavarták az Izrael-ellenes tüntetők az első adventi hétvégén a bécsi városháza előtti karácsonyi vásárt.
In Vienna, they surrounded Christmas markets and called for Islamic jihad. This won’t end well. pic.twitter.com/zy7e6vUp4G
— RadioGenoa (@RadioGenoa) December 1, 2025
A tüntetés kezdetén
egy gázai aktivista fizikailag bántalmazott egy osztrák riportert,
és megakadályozta őt a tudósításban. A rendőrségnek kellett közbeavatkoznia. Az aktivisták ezek után
palesztin zászlókat tűztek ki a Votivkirche, Bécs második legmagasabb templomának tornyaira.
Berlinben pedig felháborodást keltett, hogy egy olyan anticionista palesztin stand is helyett kapott az Alexanderplatz karácsonyi vásárán, ahol antiszemita dekorációs tárgyakat árultak.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Járőröző rendőrök az egyik berlini karácsonyi vásárban, a Breitscheid téren 2024. december 3-án. A német belügyminiszter fokozott óvatosságra szólított fel, mert a karácsonyi vásárok szélsőséges iszlamista csoportok célpontjai lehetnek.MTI/EPA/Filip Singer