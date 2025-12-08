Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a Manchester City korábbi labdarúgóját a közösségi médiás agresszió miatt

A 43 éves egykori labdarúgót, Joey Bartont felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a közösségi médiában tett posztjai miatt, amelyek a műsorvezető Jeremy Vine-t, valamint a televíziós focikommentátorokat, Lucy Wardot és Eni Alukót célozták.

Joey Barton ügyében a liverpooli koronabíróságon esküdtszék előtt azt állapították meg, hogy „súlyosan sértő elektronikus üzeneteket küldött azzal a szándékkal, hogy szorongást vagy zaklatottságot okozzon” – közölte a BBC.

A tárgyaláson elhangzott, hogy Barton „átlépte a szólásszabadság és a bűncselekmény közti határt”: 2024 januárja és márciusa között hat X-posztot tett közzé, amelyekben Alukót és Wardot a sorozatgyilkos párral, Fred és Rose Westtel hasonlította össze.

A Huytonból, Merseyside-ból származó egykori labdarúgót hat hónap börtönre ítélték, amelyet 18 hónap próbaidőre felfüggesztettek.

A korábbi Manchester City- és Newcastle-játékost (aki az angol válogatott is szerepelt egy rövid ideig) a liverpooli bíróság tiszteletbeli bírája, Andrew Menary KC bíró 200 óra közmunkára is kötelezte, valamint több mint 20 ezer font perköltség megfizetésére.

Az ítélethirdetéskor a KC bíró így fogalmazott:

„A kemény vita, a szatíra, a gúny és a nyers nyelv a szólásszabadság részét képezhetik. De ha valaki másokat sorozatgyilkosokhoz hasonlít, vagy pedofíliára utaló hamis állításokkal céloz, kifejezetten zaklatás és megalázás céljából, az már túlmegy a határon.”

A bíró szerint Barton viselkedése „tartós, szélsőséges és szándékosan bántó online zaklatási kampányt” jelentett. Bár úgy vélte, a helyzet elérte a letöltendő büntetés szintjét, végül felfüggesztette azt. Megjegyezte, hogy Barton tett lépéseket online viselkedése mérséklésére, de hozzátette: „Csak az idő mutatja meg, valóban kitart-e ez az elhatározás.”

A bíróság továbbá két évre szóló távoltartási végzést adott ki az érintett áldozatok védelmében. Ez kimondja, hogy Barton semmilyen formában – sem közösségi médiában, sem műsorokban – nem utalhat rájuk.

Ezekből a mondatokból lett bírósági ügy

A 2024 januárjában rendezett, televízióban is közvetített Crystal Palace–Everton FA-kupa-mérkőzés után Barton Lucy Wardot és Eni Alukót a „futballkommentálás Fred és Rose Westjének” nevezte, és egy olyan képet is közzétett, amelyen a két szakértő arcát a hírhedt sorozatgyilkos házaspár fotójára montírozta.

Emellett Barton – akinek 2,7 millió követője van az X-en – többször is „biciklis pedofilnak” nevezte Jeremy Vine-t (a kifejezéssel pedofilnak utalt rá), és olyan posztokat írt róla, mint:

„Ha meglátod ezt a fickót egy általános iskola környékén, hívd a 999-et.” Valamint: „Vigyázat! Sisakján kamerával járkáló férfi ólálkodik általános iskoláknál. Ha látod, hívd a rendőrséget.”

A mostani tárgyaláson a labdarúgót hat másik vádpont alól felmentették, amelyek szintén „súlyosan sértő elektronikus kommunikációra” vonatkoztak 2024 januárja és márciusa között. Az esküdtek nem tartották bűncselekménynek a West-hasonlatot, de a manipulált fotót súlyosan sértőnek minősítették.

Vallomásában Barton – aki korábban a Fleetwood Townt és a Bristol Roverst is irányította – azt mondta, úgy érzi, „politikai okokból üldözik,” és tagadta, hogy célja a „kattintásvadászat” vagy önmaga népszerűsítése lett volna. A bíróság épületéből távozva viszont már azt mondta a BBC-nek:

„Ha visszatekerhetném az időt, megtenném. Sosem akartam bántani senkit. Ez egy elszabadult vicc volt.”

Végül hozzátette: „Senki sem akar börtönbe kerülni.”

Kiemelt kép: Joey Barton (Fotó: Wikimedia Commons)