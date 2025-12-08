Elon Musk bekeményített: nem engedélyezi többé az Európai Bizottság hirdetéseinek megjelenését az X

Az X-re kiszabott magas büntetés után az Európai Bizottság többé nem tehet közzé hirdetéseket az X-platformon – jelentette be a közösségi portál.

Mint írtuk, az Elon Musk és az Európai Bizottság közötti, évek óta fennálló feszültséget pénteken tovább tetőzte, hogy utóbbi 120 millió eurós bírságot szabott ki az X-re a Digital Services Act (DSA) állítólagos megsértése miatt. A brüsszeli szabályozás a gyűlöletkeltőnek, dezinformációnak vagy a társadalmi párbeszédre károsnak ítélt tartalmak visszaszorítását célozza. A Breitbart szerint a milliárdos erre reagálva jelentette ki, hogy szerinte az EU-t meg kell szüntetni, a szuverenitást pedig vissza kell adni az egyes országoknak, hogy kormányaik jobban képviselhessék az embereiket.

A bizottság a büntetést többek között azzal indokolta, hogy Elon Musk irányítása alatt az X-fiókok hitelesítési jelzéseit megtévesztő módon osztották ki.

Hirdetési fiókjának megszüntetésével a bizottság elveszíti azt a lehetőséget, hogy fizetés ellenében több felhasználó számára jelenítsék meg bejegyzéseit, és így növeljék azok elérését.

Az X termékigazgatója, Nikita Bier azzal indokolta a tilalmat, hogy a bizottság a kérdéses bejegyzésben olyan linket tett közzé, amely „a felhasználókban azt a benyomást kelti, hogy videóról van szó”. Megpróbálták „mesterségesen növelni a terítettséget” – mondta.

Kiemelt kép: Elon Musk amerikai milliárdos vállalkozó a képviselőház republikánus tagjainak konferenciáján, amelyen Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel találkoznak egy washingtoni szállodában 2024. november 13-án (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Allison Robbert)