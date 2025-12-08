Egy ember meghalt és többen megsebesültek az Ukrajnát ért orosz dróntámadásokban

Az orosz hadsereg 149 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, a légvédelem a támadó eszközök zömét hatástalanította, azonban egy ember meghalt és sokan megsebesültek a csapások következtében – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 131 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 11 helyszínen 16 drón célba talált, négy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölte hétfőn a légierő a Telegramon.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko, megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán azt közölte, hogy

egy ember meghalt, öten – közöttük két gyermek – pedig megsebesültek, az ellenséges dróntámadások és tüzérségi csapások következtében Dnyipropetrovszk megyében, Krivij Rih környékén.

A térségben egy mezőgazdasági vállalkozás, egy magánház és egy gázvezeték is megrongálódott.

A Nyikopoli járásban két ötemeletes épületben, valamint egy művészeti iskolában keletkeztek károk, a megyeszékhelyen, Dnyipróban pedig egy közigazgatási épület és lakóházak rongálódtak meg

– fűzte hozzá Hajvanenko.

Három civil megsebesült a Csernyihiv ellen végrehajtott orosz dróntámadás következtében – számolt be Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon. A drón egy többszintes épület mellett csapódott be, a lökéshullám ablakokat és ajtókat tört be és autókat rongált meg, egy gázvezetéken tűz ütött ki.

Hétre nőtt a Szumi megyei Ohtirka városát ért orosz dróntámadás sebesültjeinek száma – tette közzé az Interfax-Ukrajina hírügynökség Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-csatornájára hivatkozva.

A katasztrófavédelem hivatalos közleménye szerint több drón is becsapódott egy kilenc szintes lakóházba, ennek következtében a 2. és 5. emelet között tűz keletkezett.

A mentőcsapatok 35 lakót evakuáltak, további 7 embert pedig a megrongálódott lakásokból szabadítottak ki.

Kiemelt kép: A dnyipropetrovszki területen számos lakóház vált romossá a támadásokat követően (Fotó: MTI/EPA/Dnyipropetrovszki Területi Ügyészség)