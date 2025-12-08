Donald Trump is részt vesz a Netflix-Warner Bros. Discovery akvizíció engedélyezésében

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy személyesen részt vesz a Netflix által bejelentett, több mint 70 milliárd dolláros Warner Bros. Discovery-felvásárlás versenyhivatali jóváhagyásának elbírálásában.

Trump újságíróknak nyilatkozva problémásnak nevezte a Netflix jelenlegi magas piaci részesedését a streaming-szolgáltatók körében. Azt nem árulta el, hogy támogatja-e az egyesülést, de kijelentette: „nagy piaci részesedésről van szó. Nem kétséges, hogy ez problémát jelenthet” – fogalmazott. „Én is részt fogok venni ebben a döntésben” – tette hozzá.

A Netflix pénteken jelentette be, hogy 72 milliárd dollárért (egyes korábbi jelentések szerint több mint 82 milliárdért) megvásárolja a Warner Bros. Discovery film- és tévéstúdióit, valamint streaming-üzletágát (HBO Max/Max), ezzel megszerezve többek között a Harry Potter-, Batman- és a teljes DC-univerzum jogait.

A Netflix jelenleg csaknem 300 millió, a Warner streaming-szolgáltatása (HBO Max/Max) pedig hozzávetőleg 130 millió előfizetővel rendelkezik világszerte. Elemzők szerint az egyesült cég piaci részesedése jelentősen meghaladná a Disney+ és az Amazon Prime Video együttes súlyát a streaming-piacon, ami már a Trump-nyilatkozat előtt is komoly versenyjogi aggályokat vetett fel az Egyesült Államokban és Európában egyaránt.

Az ügyben a végső döntést az amerikai igazságügyi minisztérium és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) hozza meg.

A tranzakció feltételei szerint a jóváhagyási folyamat akár 18 hónapig is elhúzódhat, és a Netflix 5,8 milliárd dolláros bánatpénzt fizetne a Warnernek, ha a versenyhatóságok végül elutasítanák az akvizíciót.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pp/Samuel Corum)