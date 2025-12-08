Cunamriadót adtak ki, menekítik a lakosságot: 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti részét

Hétfő késő este egy 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Japán északkeleti térségét, ami cunamiriadókat és azonnali evakuálási utasításokat váltott ki.

A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) szerint

akár három méter magas cunami is elérheti Japán északkeleti partjait,

miután helyi idő szerint 23:15-kor a partoktól nem messze erős földrengés történt – közölte a Reuters.

Az Egyesült Államok Földtani Intézete szerint a rengés epicentruma körülbelül 70 km-re Aomori prefektúra partjaitól volt. A JMA cunamiriadót adott ki Hokkaidó, Aomori és Ivate prefektúrákra, és közölte, hogy éjfél előtt már 40 centiméteres cunamit is mértek Aomori Mucu Ogawara, valamint Hokkaidó Urakawa kikötőiben.

A hatóságok szerint a földrengés középpontja 80 km-re Aomori partjaitól, mintegy 50 km mélységben volt.

A térségben a vonatközlekedést az East Japan Railway vasúti vállalat részben felfüggesztette.

Japán a világ egyik legszeizmikusabb térsége: statisztikák szerint ötpercenként történik egy-egy kisebb földrengés. A szigetország a Csendes-óceánt övező úgynevezett „Tűzgyűrű” mentén fekszik, ahol vulkánok és mélytengeri árkok sora húzódik – itt fordul elő a világ 6,0-nál erősebb földrengéseinek mintegy 20 százaléka.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)