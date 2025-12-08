Megjött Brüsszelből a parancs: saját kontóra kell pénzelnünk a migrációs kibocsátó országokat, elő kell készíteni a terepet a migrációs paktum végrehajtásához

Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak – tudósított az MTI az EU-tagállamok kormányait tömörítő tanács döntéséről. Az Európai Parlament egy-két hónapon belül véglegesítheti a jogszabályt, amelyet már a migrációs paktum hatálybalépése előtt alkalmazhatnak majd. A megállapodás szerint Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia mostantól „biztonságos országoknak” fognak minősülni.

Az MTI szerint a szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A tagállamok novemberben tartott egyeztetéseken jelezték vállalásaikat, amelyek lehetnek áthelyezések, pénzbeli támogatások vagy más segítségnyújtási formák.

Az Európai Bizottság értékelése szerint Ciprus, Görögország, Olaszország és Spanyolország van a legnagyobb terhelés alatt, így ők részesülhetnek a támogatásból.

Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország és Lengyelország a korábbi évek alatt összegződő migrációs terhei miatt részben vagy teljesen csökkentheti hozzájárulását.

A tanács a politikai megállapodás után az év végéig fogadja el a végrehajtási határozatot. A migrációs és menekültügyi paktum 2026. június 12-én lép hatályba, és új szabályokat vezet be az uniós menekültügyi rendszer működésére vonatkozóan.

HVG: Brüsszel a kibocsátó országok finanszírozására kényszerítené Magyarországot

A hvg.hu szerint a tanácsülésen arról is döntöttek, hogy mely nem országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra. A portál szerint

Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont „meg kell segítenie”.

A tanácsülésen továbbá megváltoztatták a biztonságos harmadik ország fogalmát is, a módosítások értelmében a HVG szerint a következő változások lépnek életbe jövő nyártól fogva:

A biztonságos harmadik ország fogalmának alkalmazásához a menedékkérő és a harmadik ország közötti kapcsolat többé nem lesz kötelező kritérium.

A kérelmező az EU-ba való belépés előtt átutazott a harmadik országon.

Van az adott biztonságos harmadik országgal kötött megállapodás vagy egyezség, amely biztosítja, hogy a személy menedékjog iránti kérelmét a szóban forgó nem uniós országban vizsgálják meg.

A megállapodás szerint tehát

Banglades, Kolumbia, Egyiptom, India, Koszovó, Marokkó és Tunézia mostantól „biztonságos országoknak” fognak minősülni.

A biztonságos származási ország kategóriáját mostantól a tagjelölti országokra is kiterjesztik, ettől csak akkor lehet eltérni, ha az adott országban nemzetközi vagy belső fegyvereskonfliktushelyzet áll fenn, az alapvető jogokat és szabadságjogokat nem biztosítják, vagy akkor is, ha „a tagállami hatóságok által az országból érkező kérelmezőkkel szemben hozott pozitív határozatok aránya meghaladja a 20 százalékot” – írja a hvg.hu.

Erről hamarosan elindulnak a tárgyalások a tagállamok és az Európai Parlament között, a portál ugyanakkor arra számít: egy-két hónapon belül véglegesítik a jogszabályt, amelyet már a migrációs paktum hatálybalépése előtt alkalmazhatnak majd.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)