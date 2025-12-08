„Amerika többé nem lesz egy hülye csekkfüzet azoknak, akik mindent ellopnak” – Trump fia élesen bírálta a „baloldalon istenként tisztelt” Zelenszkijt és Ukrajnát

Donald Trump akár hátat is fordíthat az ukrajnai háborúnak – állította legidősebb fia egy közel-keleti konferencián felszólalva. Az ukrajnai harcok folytatásának céljával szemben elhangzott hosszú tirádájában ifjabb Donald Trump azt is elmondta, hogy Ukrajna „korrupt” gazdagjai elmenekültek az országból, és „azt, akiket ők paraszti osztálynak tartottak” hagyták ott, hogy harcoljanak a háborúban.

Trump legidősebb fia szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij azért hosszabbítja meg a háborút, mert tudja, hogy annak befejezése esetén soha nem nyerhetné meg a választásokat. A The Guardian cikke szerint úgy véli, Zelenszkij a baloldalon szinte istenségként kezelt figura, ugyanakkor azt állította, hogy Ukrajna sokkal korruptabb, mint Oroszország.

Az EU külügyi vezetőjét, Kaja Kallast is bírálta, mondván, az európai szankciók nem működnek, hiszen csak megemelték az olaj árát, amiből Oroszország finanszírozhatja a háborút.

„Várunk, amíg Oroszország csődbe megy – ez nem terv”

– mondta az európai tervet jellemezve.

Azt mondta, a 2022-es kampány során mindössze három emberrel találkozott, akik szerint az ukrajnai háború a tíz legfontosabb kérdés közé tartozott. Szerinte sokkal „nyilvánvalóbb és közvetlenebb” veszélyt jelent az, hogy venezuelai hajók fentanilt csempészhetnek az Egyesült Államokba, mint bármi, ami Ukrajnában vagy Oroszországban történik.

Ifjabb Trump kitért arra is, nyáron egy napon Monacóban arra lett figyelmes, hogy a Bugattikhoz és Ferrarikhoz hasonló luxusautók 50 százaléka ukrán rendszámmal rendelkezett. „Úgy gondolja bárki is, hogy ezt Ukrajnában keresték meg?” – kérdezte.

„Halljuk a pletykákat arról, mi zajlik, amikor azt látjuk, hogy Monacóban minden rendszám ukrán […] a gazdagok elmenekültek, és az általuk parasztnak tartott embereket hagyták háborúzni. Nem volt ösztönzés a háború befejezésére, mert amíg jött a pénz, és lopták is, senki sem ellenőrzött semmit, így semmi nem sürgette a békekötést”

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, lehetséges-e, hogy apja egyszerűen hátat fordítson a háború kérdésének, azt válaszolta, talán igen. Hozzátette, hogy apja a politika egyik legkiszámíthatatlanabb szereplője. Emellett hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok többé nem lesz „a csekkfüzettel járó idióta”.

Kiemelt kép: Ifjabb Donald Trump (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)