A németek nem értenek együtt Donald Trumppal: szerintük Oroszország továbbra is fenyegetést jelent

A német kormány hétfőn elutasította az Egyesült Államok nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájának Európával kapcsolatos bírálatát, hozzátéve, hogy Berlin továbbra is Oroszországot tekinti fenyegetésnek.

Sajtótájékoztatóján a berlini kormány szóvivője hozzátette:

Európának „a lehető leghamarabb” gondoskodnia kell saját biztonságáról.

Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése.”

Emellett az Egyesült Államok egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal.” Erre reagálva közölte most a német kormány szóvivője, hogy ők nem partnerként, hanem fenyegetésként tekintenek Oroszországra.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)