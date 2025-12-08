A jobbközép PNL jelöltje nyerte a bukaresti főpolgármester-választást

Ilie Bolojan román kormányfő jobbközép Nemzeti Liberális Pártjának (PNL) jelöltje, Ciprian Ciucu hatodik kerületi polgármester nyerte a bukaresti időközi főpolgármester-választást – erősítette meg hétfőn a szavazatszámlálás végeredménye.

Ciucu a leadott több mint félmillió voks 36,2 százalékával (211 ezer szavazattal) végzett az élen, míg a második helyen az ellenzéki „szuverenista” pártok támogatását élvező Anca Alexandrescu televíziós műsorvezető végzett 21,9 százalékkal.

A legnagyobb kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Daniel Baluta negyedik kerületi polgármester, aki a közvélemény-kutatások szinte mindegyikében folyamatosan az élen állt, végül a harmadikként futott be 20,5 százalékos eredménnyel.

Negyedik helyen végzett 13,9 százalékos eredménnyel a felmérésekben gyakran a győzelemre esélyesek között, az élbolyban szereplő Catalin Drula, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselője és korábbi elnöke, akinek kampányindító rendezvényén Nicusor Dan államfő, az USR egykori alapító elnöke is részt vett.

Ana Ciceala, a magát progresszív baloldali pártként meghatározó Egészség-Oktatás-Természet-Fenntarthatóság (SENS) nevű párt jelöltje a voksok 5,85 százalékával ötödik lett a rangsorban.

Bukarestben a korábbi főpolgármester Nicusor Dan államfővé választása miatt kellett időközi választást tartani. A román fővárost 2020 óta vezető Dan tavaly nyáron függetlenként 48 százalékos támogatottsággal szerzett újabb mandátumot, az őt támogató – az USR-t és két kisebb pártot magába foglaló – Egyesült Jobboldal Szövetség pedig 28 százalékos eredménnyel lett a fővárosi közgyűlés legnagyobb frakciója.

Sorin Grindeanu szociáldemokrata házelnök, a PSD elnöke az időközi választások eredményére reagálva azt mondta, nem elégedett a bukaresti eredménnyel, de nem a PSD az egyedüli párt, amelynek önvizsgálatot kell tartania, hiszen a „fővárost eddig az USR vezette”.

Leszögezte: a – PSD-PNL-USR-RMDSZ – kormánykoalíciónak folytatnia kell a munkát, pártja nem fogja megszavazni az ellenzék bizalmatlansági indítványát. Grindeanu kiemelte: Bukaresten kívül 13 másik önkormányzat élére kellett vasárnap vezetőt választani, és ezek túlnyomó többségében a PSD jelöltje nyert. Köztük van a bukaresti kormány és a PSD éléről májusban lemondott Marcel Ciolacu, akit Buzau megye tanácsának elnökévé választottak vasárnap 52 százalékos eredménnyel.

