22 embert fújtak le paprika spray-vel a londoni reptéren, hajtóvadászat zajlik a tettesek ellen

Két napja kutat a Scotland Yard azután a férfi után, aki vasárnap reggel a Heathrow repülőtéren paprika spray-vel fújt le egy nőt a terminál parkolójában, majd társaival kirabolta az áldozatot – írja az Independent.

A rablás során összesen négyen támadtak rá a nőre, azonban a támadó több embert is lefújt a paprika spray-vel. A rablók elmenekültek, a rendőrök pedig hajtóvadászatot indítottak.

A rendőrség szerint a kirabolt nő mellett további 21 ember, köztük egy három éves kislány megsérült a támadásban.

Öt embert kórházba szállítottak, de egyikük sem szenvedett életveszélyes vagy maradandó kárt okozó sérüléseket. A támadás miatt fennforgás alakult ki a reptéren, a fő közlekedési csomópontok túlzsúfolódtak, az utasok órákig várakoztak a taxikra és a transzferbuszokra.

Egy 31 éves férfit letartóztattak támadás gyanújával, és továbbra is őrizetben van kihallgatásra. A londoni rendőrség közölte, hogy megkezdték a többi gyanúsított keresését, és tanúkat keresnek.

A rendőrség megerősítette, hogy nem tekintik az esetet terrorcselekménynek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)