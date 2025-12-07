Scott Ritter volt amerikai tengerészgyalogos hírszerző elemző egy YouTube-interjúban azt állította, hogy az Egyesült Államok szerepet játszott Andrij Jermak menesztésében, és célja Volodimir Zelenszkij hatalomból való eltávolítása.

Az EurAsia Daily beszámolója szerint Ritter volt amerikai tengerészgyalogos hírszerző tiszt Danny Haiphon YouTube-csatornáján beszélt arról, hogy szerinte Washington érte el Andrij Jermaknak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének távozását.

Ritter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok „elbánt Jermakkal”, és a következő lépésként a Legfelsőbb Tanács „szétverését” várja, amely szerinte „új valóságot” teremtene Ukrajnában.

Állítása szerint az Egyesült Államok végső célja Volodimir Zelenszkij elnök eltávolítása: „A végén el fogjuk távolítani Zelenszkijt, amint aláírja a háború lezárásáról szóló megállapodást a mi feltételeink szerint” – idézte szavait a RIA Novosztyi.

Az ukrán sajtóban közben arról jelentek meg hírek, hogy a volt elnöki hivatalvezető, Andrij Jermak akár „fedőiratokkal” is elhagyhatja az országot. A Zn.ua értesülései szerint Jermak a Külföldi Hírszerző Szolgálat központi igazgatóságán járt, míg Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő azt állította, hogy Jermaknak megtiltották az ország elhagyását, amiről az Állami Határszolgálat utasítást kapott.

Zelenszkij elnök időközben elmozdította Jermakot a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács, valamint a főparancsnoki törzs tagságából – erről hivatalos elnöki rendeletek jelentek meg.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Keystone/Michael Buholzer