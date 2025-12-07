Az EurAsia Daily beszámolója szerint Ritter volt amerikai tengerészgyalogos hírszerző tiszt Danny Haiphon YouTube-csatornáján beszélt arról, hogy szerinte Washington érte el Andrij Jermaknak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének távozását.
Ritter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok „elbánt Jermakkal”, és a következő lépésként a Legfelsőbb Tanács „szétverését” várja, amely szerinte „új valóságot” teremtene Ukrajnában.
Állítása szerint az Egyesült Államok végső célja Volodimir Zelenszkij elnök eltávolítása: „A végén el fogjuk távolítani Zelenszkijt, amint aláírja a háború lezárásáról szóló megállapodást a mi feltételeink szerint” – idézte szavait a RIA Novosztyi.
Az ukrán sajtóban közben arról jelentek meg hírek, hogy a volt elnöki hivatalvezető, Andrij Jermak akár „fedőiratokkal” is elhagyhatja az országot. A Zn.ua értesülései szerint Jermak a Külföldi Hírszerző Szolgálat központi igazgatóságán járt, míg Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő azt állította, hogy Jermaknak megtiltották az ország elhagyását, amiről az Állami Határszolgálat utasítást kapott.
Zelenszkij elnök időközben elmozdította Jermakot a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács, valamint a főparancsnoki törzs tagságából – erről hivatalos elnöki rendeletek jelentek meg.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: MTI/EPA/Keystone/Michael Buholzer