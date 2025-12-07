Stasi-ügynököknek nevezte a brüsszeli döntéshozókat, és személyre szabott választ ígért Elon Musk

Ahogyan arról a lapunk is beszámolt, Elon Musk nekiment az Európai Uniónak, miután a Bizottság pénteken bejelentette: 120 millió eurós bírságot ró ki a vállalatra a Digitális Szolgáltatások Rendeletének megsértése miatt, mivel a fizetőssé tett kék pipás jelölés megtévesztő, a hirdetési adatbázis nem megfelelően átlátható, és a kutatók számára sem biztosít kellő hozzáférést a nyilvános adatokhoz.

Az EU szerint a bírságot az X-re szabták ki, de az egész vállalati struktúrának címezték, amelynek élén Musk áll.

Musk szerint „őrület”, hogy a büntetést nemcsak az X kapta, hanem ő maga is érintett. Mint írta: „mintha a válaszunknak nemcsak az EU-nak, hanem azoknak az egyéneknek is szólnia kellene, akik ezt ellenem tették”. Részleteket ugyanakkor nem közölt arról, milyen lépéseket tervez, és kit érintene közvetlenül.

A vitát tovább élezte, hogy Musk egy másik posztban azt írta: az EU-t „fel kell számolni”.

Washingtonban szintén nem örültek a döntésnek, több vezető politikus élesen bírálta az uniós lépést. JD Vance amerikai alelnök szerint az EU „szólásszabadság helyett amerikai cégeket támad”, Marco Rubio külügyminiszter pedig úgy fogalmazott: a bírság „az amerikai techplatformok és az amerikai nép elleni támadás”.

Christopher Landau helyettes külügyminiszter azt állította: Európa nem várhat amerikai biztonsági támogatást, miközben egy „nem választott és antidemokratikus” uniós intézményen keresztül aláássa az Egyesült Államok biztonságát.

Donald Trump volt EU-követe, Andrew Puzder ugyancsak túlzottnak nevezte a büntetést, szerinte az uniós szabályozás amerikai innovációt céloz. A feszültség nő: az amerikai elnök további vámok bevezetését helyezte kilátásba, ha az EU folytatja a nagy technológiai vállalatok szankcionálását.

Kiemelt kép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson