Milánó 2026: megkezdte olaszországi útját az olimpiai láng

Az olimpiai láng megkezdte két hónapon át tartó útját Olaszországban a Milánóban és Cortina d'Ampezzóban jövő februárban sorra kerülő téli ötkarikás játékok előtt.

Az ötkarikás láng a római Márványstadionban indult útjára, elsőként pedig Gregorio Paltrinieri olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó futott a fáklyával, majd az egyaránt ötkarikás aranyérmes Elisa Di Francisca tőröző és Gianmarco Tamberi magasugró következett a sorban.

Az 1932-ben átadott, hatvan márványszoborral díszített létesítményből a Dinamo Sassari leukémiával küzdő kosárlabdázója, Achille Polonara vitte ki a lángot, amely szombaton végighalad Róma belvárosának utcáin: harminc kilométert tesz meg, érinti a Colosseumot, a Pantheont, a Navona teret, a Trevi kutat, a Spanyol lépcsőt, az Angyalvárat és a Szent Péter tér előtt is elhalad. A fővárosban a tíz ATP-tornán győztes teniszező Matteo Berrettini, a hatszoros világbajnok korábbi gyorsaságimotoros Max Biaggi, a rendező Giuseppe Tornatore, az énekes Achille Lauro, a színésznő Claudia Gerini és a divattervező Lavinia Biagiotti is viszi a fáklyát.

A láng 63 napos körútja során 12 ezer kilométert tesz meg úgy, hogy Olaszország mind a húsz tartományát és száztíz megyéjét érinti,

áthalad hatvan olyan olaszországi helyszínen is, amely az UNESCO világörökségi listáján szerepel, esténként hatvan városban tartanak ünnepséget a tiszteletére. A következő napokban Viterbo, Terni, Perugia, Siena, Firenze városa következik, jövő héten a láng Szardínia és Szicília szigetét járja be. Karácsony napjaiban Nápolyban lesz, szilveszterkor pedig az olasz csizma sarkában, Bariban. A fáklyás váltó január 26-án érkezik Cortinába, az 1956-ban ugyanazon a napon kezdődött téli olimpia tiszteletére, majd február 6-án lép be a milánói Giuseppe Meazza Stadionba a játékok nyitóünnepségére.

Az áprilisban leleplezett fáklya aerodinamikus sziluettjét a Dolomitok ívei és a sípályák dinamikus vonalai ihlették. Az újrahasznosított alumíniumból és acélból készült fáklya a játékok fenntarthatósági céljait tükrözi.

Összesen 10 001 fáklyavivő lesz, akik fehér egyenruhában futnak, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra emlékeztet.

