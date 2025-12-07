Elon Musk szerint meg kellene szüntetni az Európai Uniót, az embereknek pedig visszaadni a függetlenségüket

A Breitbart szerint a milliárdos arra reagált, hogy az Európai Bizottság pénteken 120 millió eurós (140 millió dolláros) bírságot szabott ki az X-re a Digital Services Act (DSA) állítólagos megsértése miatt. A brüsszeli szabályozás a gyűlöletkeltőnek, dezinformációnak vagy a társadalmi párbeszédre károsnak ítélt tartalmak visszaszorítását célozza.

Az EU és az X kapcsolata Musk 2022-es tulajdonszerzése óta feszült, Brüsszel korábban még azt is kifogásolta, hogy Musk élő interjút készített Donald Trump akkori elnökjelölttel. A pénteki döntés tovább mélyítheti az ellentéteket az Egyesült Államok és az Európai Unió között is.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott:

az Európai Bizottság bírsága „nemcsak az X elleni támadás, hanem minden amerikai techplatform és az amerikai nép elleni támadás is külföldi kormányok részéről”.

Christopher Landau külügyminiszter-helyettes szintén élesen kritizálta az európai országokat, rámutatva, hogy az Egyesült Államok katonai erejére támaszkodnak, miközben az EU-n keresztül „épp ezek az országok támadják” az amerikai érdekeket. Landau szerint a NATO és az EU kapcsolata régóta ellentmondásos: míg a tagállamok a NATO-n belül szoros együttműködést sürgetnek, addig „EU-s minőségükben” gyakran amerikai érdekekkel szemben lépnek fel.

A diplomata több olyan területet sorolt fel, ahol szerinte az EU politikája ellentétes az Egyesült Államok érdekeivel, köztük a cenzúrát, a klímapolitikát, a bevándorlási szabályokat és a nemzeti szuverenitás háttérbe szorítását.

Mindeközben Donald Trump elnök arra figyelmeztetett, hogy Európát „civilizációs eltörlés” fenyegeti a globalista politika — nyitott határok, cenzúra és politikai ellenzék elnyomása — következtében. Az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia legutóbbi dokumentuma szerint a kontinens „20 éven belül felismerhetetlenné válhat”, ha nem változnak az irányvonalak. A Fehér Ház ezért a „hazafias európai pártok növekvő befolyását” támogatja.

A dokumentum reakciókat váltott ki Európában is. Johann Wadephul német külügyminiszter azt mondta, hogy Európának nincs szüksége „külső tanácsra” a szólásszabadsággal vagy a demokratikus normákkal kapcsolatban. A német vezetést ugyanakkor az amerikai adminisztráció többször bírálta a közösségi médiás bejegyzések miatt indított büntetőeljárások miatt.