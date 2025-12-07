Az EU 1600 milliárd eurót veszített eddig a szankciókon Oroszország szerint

„Az elmúlt években Oroszország példátlan gazdasági nyomásnak volt kitéve a nyugati országok részéről. Ennek ellenére
az orosz gazdaság nagyfokú stabilitást és alkalmazkodóképességet mutatott,
és továbbra is biztos növekedést ért el. Nyilvánvalóvá vált, hogy
az egyoldalú kényszerítő intézkedések súlyos károkat okoznak maguknak a kezdeményezőknek”
– áll a közleményben, amelyet az ENSZ egyoldalú kényszerítő intézkedések elleni nemzetközi napja alkalmából adott ki az orosz diplomáciai tárca.
Az orosz külügyminisztérium szerint az efféle nyomásgyakorlás komolyan akadályozza a méltányos és egyenlő jogú, többközpontú világrend kialakulását.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban azt hangoztatta, hogy a szankció kétélű fegyver és Oroszország az ilyen egyoldalú lépéseket illegálisnak tartja.
Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Teheránban 2023. október 23-án. Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh