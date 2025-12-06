„Sok a kritika, de egy részük jogos” – felrázta Európát Trump új nemzetbiztonsági stratégiája

„Egyenlőségjel az európai szövetségesek és a Kremlben lévő gyilkosok között”, „Nincs szükségünk külső tanácsra” – amerikai demokrata körökben és Európában többnyire felháborodott kritikák, ám mind a politikai szférában, mind a nemzetközi sajtóban objektív reagálások is fogadták Donald Trump pénteken közzétett új nemzetbiztonsági stratégiáját.

Berlinnek nincs szüksége külső tanácsokra a szólásszabadságról vagy a demokratikus társadalmak szerveződéséről – így reagált elsőnek az európai politikusok közül, a dw.com által idézett Johann Wadephul német külügyminiszter Washington új, pénteken közzétett nemzetbiztonsági stratégiájára.

Putyint vizionálnak

A nagy visszhangot kiváltó dokumentum Európa, különösen a fejlett nyugat-európai országok kapcsán leszögezi: „Ha a mai trendek folytatódnak, a kontinens 20 év múlva vagy még annál is rövidebb időn belül felismerhetetlenné válik. Ebből adódóan jelenleg messze nem egyértelmű, hogy az európai országok rendelkezni fognak-e elég erős gazdasággal és hadsereggel ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak”.

Inside The U.S. National Security Strategy When you sit with the 2025 National Security Strategy, what stands out isn’t the confident tone, it’s the urgency underneath it. The whole thing reads like a country bracing for a decade that won’t look anything like the last one.… pic.twitter.com/aftkz1ESLf — EndGame Macro (@onechancefreedm) December 5, 2025



A pénteken megjelent dokumentumra azonnal reagálva Wadephul ugyanazon a napon Berlinben, hivatkozva a hatalmi ágak szétválasztása és a sajtószabadságnak elvére, kijelentette: az ilyen ügyeket Németország alkotmányos rendje szabályozza. Leszögezte: az Egyesült Államok „a legfontosabb szövetségesünk (a NATO-ban), és az is marad. Ez a szövetség azonban a biztonságpolitikai kérdések kezelésére összpontosít”.

Zelensky, ce piètre comédien reconverti en président…À Kiev, la corruption est devenue sport national. Bravo Volodymyr, t’as fait de l’Ukraine le plus grand stand-up tragedy du siècle. Thank U @FredJellyBeans from Chicago♥️🇺🇸pic.twitter.com/cASWWscplX — ⚜ France for Trump ⚜ (@VirginiePerez15) November 30, 2025



Jürgen Hardt, a német kormányzó konzervatív CDU/CSU szövetség külpolitikai szóvivője szintén bírálta az Egyesült Államok stratégiáját. „Az amerikai elnök Európáról alkotott véleménye nagyon egyszínű, talán a rossz oldalról, például európai jobboldali radikális pártoktól kapott információk miatt, vagy néha úgy hangzik, mintha Vlagyimir Putyin orosz elnök beszélne Európáról” – mondta Hardt a Deutsche Wellének.

Beavatkozástól tartva

Hardt aggodalmát fejezte ki az amerikai stratégiával kapcsolatban, és azt sugallta, hogy Trump „aktívan részt kíván venni az Európai Unió tagállamainak politikájában”. Ezt elutasította, reményét fejezve ki, hogy „az Egyesült Államok nem fog ilyet tenni a német demokráciákban” – mondta. A szóvivő Oroszország vagy Kína „trójai falovainak” nevezte a AfD-t és a franca Nemzeti Tömörülést, valamint az Egyesült Királyság jobboldali radikális pártjait.

June 6 1945 D Day pic.twitter.com/z6BDYpTIj9 — Sherman T. Potter III (@ShermanPotter51) June 6, 2025



A dw.com megkérdezte David Dunn, a Birminghami Egyetem nemzetközi politika professzorát is, aki a legkevésbé sem elfogulatlan Donald Trump irányában: a balliberális lapokban politológiai kérdésekben gyakran meginterjúvolt egyetemi tanár 2024-ben dühös kirohanást tett Donald Trump ellen, „egyértelműen őrültnek” nevezve az akkori elnökjelöltet.

A mainstream sajtó most sűrűn idézi a professzor szintén azonnali reagálását a a nemzetbiztonsági dokumentumra: szerinte „az új stratégiában egyfajta etnonacionalizmusnak nevezhető hangvételt ütött meg. Kiemeli: a dokumentumban a rasszizmusra is található utalás, valamint a liberális értékeket támadása is nyomon követhető.

Válaszút előtt Európa

Keményen támadja Trump Európa-politikáját a La Tribune című francia, liberális gazdasági lap is, mely ezzel a címmel számol be az új startégiáról: „Donald Trump újabb megaláztatást mért Európára”.

A lap szerint „az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája nem csupán politikai fordulat: egy ultimátum Európának. Azzal, hogy Washington kijelenti az Atlanti Szövetség bővítésének végét, és követeli, hogy Ukrajna adja fel a front mentén található megerősített ukrán területi sávot, az „Erődövezetet ”, arra kényszeríti az Európai Uniót, hogy fizesse meg saját biztonságának költségeit”.

A La Tribune úgy véli, a stratégia egy másik kérdésben is választást kényszerít ki: „Válasszon (Európa) az amerikai szövetséges által követelt ukrán kapituláció és az autonóm katonai szuverenitásba való hatalmas beruházások között”.

Never forget The Ukrainian Army conscripted people with Downs Syndrome to go perish in the front line meat grinder. What & we’re supposed to believe they’re the Beacon of Democracy? pic.twitter.com/N6fnNELIMn — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 22, 2025



A radikálisan balodali-liberális Le Monde is támadja az új startégiát, melyet ezzel az címmel ismertet: „Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia az európaiakat veszi célba, és megkíméli ellenfeleit”.

A brit baloldali lap, a The Guardian az amerikai szenátus külügyi bizottságának demokrata vezetője, Jeanne Shaheen véleményét hangosította ki, miszerint: „Ez a terv és a kormányzat megközelítése is ellentmondásokkal teli. Trump elnök jogosan azt akarja, hogy európai szövetségeseink fokozzák saját védelmüket, de aláássa ezt a képességüket azzal, hogy aktívan támogatja a szélsőjobboldali, oroszbarát politikai pártokat. Azáltal, hogy egyenlőségjelet vonunk európai szövetségeseink és a Kremlben lévő gyilkosok közé, ez a stratégia legalább megmagyarázza, miért volt Trump elnök annyira ügyetlen az ukrajnai háború befejezésében. A stratégia realista világnézetet vall, de alapvetően figyelmen kívül hagyja az Oroszország és Kína jelentette fenyegetést” – mutatott rá a demokrata politikus.

Kevésbé szélsőséges hangvételben kommentálta a dokumentumot Kaja Kallas európai külpolitikai főképviselő. „Természetesen sok a kritika, de úgy gondolom, hogy egy része jogos is” – így minősítette az új amerikai startégiát a diplomata, amikor a katari Dohában tartott konferencián a dokumentumról kérdezték.

„Meg akarjuk védeni ezt az országot”

Kallas hangoztatta: „Az Egyesült Államok továbbra is a legnagyobb szövetségesünk. Nem mindig értettünk egyet a különböző kérdésekben, de azt hiszem, az általános elv ugyanaz marad. Mi vagyunk a legnagyobb szövetségesek, és egységesnek kell maradnunk”.

Belgian police have arrested former EU foreign policy chief Federica Mogherini in a fraud case. She served as EU foreign policy chief from 2014 to 2019.

Kaja Kallas and Ursula von der Leyen next ! pic.twitter.com/Nah0RIJ3nA — Real News (@DrNeculai) December 2, 2025



A Fox News amerikai hírtelevízió weboldala az amerikai identitás kapcsán emelt ki részeket: „Meg akarjuk védeni ezt az országot, népét, területét, gazdaságát és életmódját a katonai támadásoktól és az ellenséges külföldi befolyástól, legyen szó kémkedésről, ragadozó kereskedelmi gyakorlatokról, kábítószer- és emberkereskedelemről, romboló propagandáról és befolyásolási műveletekről, kulturális felforgatásról vagy bármilyen más, nemzetünket fenyegető veszélyről”.

A republikánus párthoz közeli orgánum fontosnak látja, hogy „Meg kell védenünk országunkat az inváziótól, nemcsak az ellenőrizetlen migrációtól, hanem a határokon átnyúló fenyegetésektől is, mint például a terrorizmus , a kábítószerek, a kémkedés és az emberkereskedelem”.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök – MTI/AP/Evan Vucci