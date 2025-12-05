Újabb részletek derültek ki a Sebestyén József halála utáni nyomozásról: az ukránok lezárták, a magyar hatóság még vizsgálódik

Az ukrán nyomozóhatóságok lezárták a Sebestyén József halála ügyében indított nyomozást, a budapesti Legfőbb Ügyészség ellenben folytatja a nyomozást. A 45 éves kárpátaljai férfi a kényszersorozás áldozata lett, amikor júniusban ukrán toborzótisztek elrabolták, majd egy Munkács melletti erdős területen lévő hadkiegészítő központban vasdorongokkal agyba-főbe ütötték, szóban megalázták és további válogatott módon bántalmazták. A férfi, miután kiszabadult az ukrán kiképzőtáborból először a munkácsi kórházba, majd a beregszászi elmegyógyintézetbe került, ahol három héttel később életét vesztette.

Bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást az ukrán ügyészség Sebestyén József halála ügyében – közölte a 24.hu-val a Kárpátaljai Megyei Főügyészség.

„A nyomozás során megállapították, hogy Sebestyén kórházi kezelés alatt állt, és azt is vizsgálták, hogy megfelelő kezelésben részesült, és nem merült fel mulasztás az orvosi személyzet részéről”

– tették hozzá.

A főügyészség többet nem közölt, a kárpátaljai magyar férfi bántalmazásra nem tértek ki. Ahogy nem foglalkoztak Sebestyén József nővérének, Sebestyén Mártának a nyilatkozataival, valamint magának az áldozatnak az utolsó írásos beszámolójával sem, amelyben részletesen írta le elrablásának és bántalmazásának, valamint szabadulásának körülményeit. Ahogy erről a hirado.hu felületén is beszámoltunk,

a kárpátaljai, kényszersorozott magyar férfit ukrán toborzók verték meg vasdorongokkal annyira brutálisan, hogy sérüléseibe három héttel később belehalt.

A brutális bántalmazásról több videófelvétel is felkerült a közösségi portálokra, amelyeken látszik, ahogy Sebestyén József fájdalmak közepette írja le panaszait egészségi állapotáról, miközben a helyszínen tartózkodó ukrán toborzótisztek és mentősök válogatott sértésekkel gúnyolják és meghazudtolják.

A kiképzőtáborból kórházba került, majd – a Mandiner forrásai szerint – átvitték a beregszászi elmegyógyintézetbe, amelyet az utóbbi időben a harctéren pszichésen sérült katonák ellátására is használnak. Ott hunyt el, három héttel a támadást követően. Egy másik elmondás szerint saját kérésére került az intézetbe, hogy pszichés okokra hivatkozva elkerülje a frontszolgálatot. A felsorolt körülmények megléte miatt a hatalmas felháborodást keltett ügy magyarországi eljárásával kapcsolatban a 24.hu megkereste a legfőbb ügyészséget, akik közölték: az ukrán nyomozással ellentétben a magyar nyomozás még folyamatban van.

„Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, ami felderítési szakban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt”

– válaszolta a budapesti Legfőbb Ügyészség, miután a kárpátaljai nyomozóhatóság után az magyar szerveket is megkereste a portál. A rendőrség egyébként adatvédelmi okokra hivatkozva nem válaszoltak a portál megkeresésére. Sebestyén Márta a DPK szombati háborúellenes rendezvényén idézte fel öccse életét Nyíregyháza, személyes visszaemlékezésével mélyen megrendítve a jelenlévőket. „Sebestyén József születése már maga volt a csoda, és élete is rendkívüli volt” – hangsúlyozta Sebestyén Márta.

Kiemelt kép: Sebestyén József (1979–2025) az ukrán kiképzőtáborban (Forrás: Facebook)