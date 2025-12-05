Újabb lehetséges kábítószer-csempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon

Az Egyesült Államok csütörtökön újabb csapást mért a Csendes-óceánon egy hajóra, amelyet Washington szerint kábítószer-kereskedők használtak, négy ember meghalt – jelentette be az amerikai hadsereg az X közösségi oldalon.

„A hajó illegális kábítószert szállított, és a Csendes-óceán keleti részén, egy kábítószer-csempészetről ismert útvonalon haladt” – írta az Egyesült Államok déli térségéért felelős parancsnokság (SOUTHCOM). Az üzenethez mellékelt videón az volt látható, hogy egy hajó nagy sebességgel halad, majd egy erős robbanás következik. „A hajón tartózkodó négy kábítószer-terrorista meghalt” – írták a tájékoztatásban.

Az amerikai hadsereg több hónapja végez támadásokat különösen a Karib-tengeren feltételezett kábítószer-csempészek ellen anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna a kábítószer-kereskedelemmel való kapcsolatukra.

A támadások már 87 ember halálát okozták.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Kerch.FM