Rodion Mirosnik, az orosz külügyminisztérium különmegbízottja élesen bírálta az európai országokat és a nemzetközi szervezeteket, amiért szerinte figyelmen kívül hagyják az ukrán fegyveres erők által elkövetett atrocitásokat. Állítása szerint a kijevi vezetés így szabad kezet kap a nemzetközi jog megsértésére – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

A nagyköveti rangú különmegbízott a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva arról beszélt, hogy a nemzetközi szervezetek és Európa „vaksága” azt bizonyítja: a kijevi kormány engedélyt kapott arra, hogy figyelmen kívül hagyja a nemzetközi humanitárius jogot.

„A nemzetközi szervezetek vaksága és az önelégült Európa csak megerősíti, hogy Kijevnek megengedték a nemzetközi humanitárius jog mellőzését. Azt ígérték, hogy a háború mindent felülír majd. De nem fog, és nekik válaszolniuk kell azért, amit tettek”

– fogalmazott.

Rodion Mirosnik korábban egy Kupjanszkban készült felvételt is közzétett, amely állítása szerint egy ukrán katonák által halálra kínzott férfi holttestét mutatja. Szerinte Harkov térsége „sok titkot őriz” 2022 óta, amikor az ukrán megszálló erők visszatértek, és lemészárolták azokat a helyieket, akiket oroszbarátnak tartottak. Kiemelte: ma már az ukrán fegyveres csoportok sem rejtik véka alá gyűlöletüket a délkelet-ukrajnai és donbasszi lakosokkal szemben. A diplomata szerint az ilyen embereket „várakozóknak” nevezik, mert feltételezik róluk, hogy szimpatizálnak az orosz hadsereggel, ezért üldöztetésnek és súlyos nyomásnak vannak kitéve.

A diplomata úgy véli, a nemzetközi szervezeteknek tekintetbe kellene venniük az ukrán fegyveres erők állítólagos atrocitásairól szóló bizonyítékokat.

„A saját lakosságukat kínozzák, és káoszt hagynak maguk után visszavonuláskor”

– mondta, hozzátéve, hogy a nemzetközi közösségnek értékelnie kellene „a kijevi rezsim tetteit”, különösen akkor, amikor megdönthetetlen bizonyítékok látnak napvilágot a civilek ellen elkövetett atrocitásokról és kínzásokról.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko