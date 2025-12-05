Hiába a korrupciós vádak, legalább tíz fontos tisztséget tölt be Andrij Jermak Ukrajában

Bár Andrij Jermakot korrupció vádjával menesztették az ukrán Elnöki Hivatal éléről, továbbra is legalább tíz fontos tisztséget tölt be, köztük azokat is, amelyek közvetlenül kapcsolódnak Ukrajna nemzetbiztonságához.

Andrij Jermak november 28-i távozása után sem vesztette el befolyását az ukrán állam működésére. A ZN.UA összesítése szerint a korrupcióellenes szervek által előkészített gyanúsítás ellenére Jermak legalább tíz jelentős tisztséget tart meg.

A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) hivatalos oldalán továbbra is szerepel a neve, amit Ruszlan Sztefantcsuk házelnök is megerősített. A parlamenti kezdeményezés, amely Jermak visszahívását célozta, elbukott: mindössze 74 képviselő támogatta.

Jermak tagja maradt a főparancsnok törzsének is. Zelenszkij még 2022. február 24-én nevezte ki oda, és menesztése óta nem történt módosítás az összetételben.

A volt hivatalvezető több elnöki tanácsadó testületben is őrzi pozícióját:

Nemzeti Befektetési Tanács – tag,

Vállalkozásfejlesztési Tanács – elnök,

Korrupcióellenes Politikai Nemzeti Tanács – alelnök.

Emellett több stratégiai fontosságú munkacsoportban is kulcsszerepet játszik:

Humanitárius és Szociális Ügyek Koordinációs Főhadiszállása – vezető,

Jermak–McFaul szankciós szakértői csoport – társelnök,

Nemzetközi „Jermak–Rasmussen” biztonsági garancia csoport – társelnök.

További tisztségei között szerepel az Állami Kitüntetéseket és Heraldikát Vizsgáló Bizottság vezetése, valamint tagsága az Ukrajnai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa Elnökségében.

Jermak korábban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások ukrán delegációját is vezette.

A ZN.UA értesülései szerint Zelenszkij ezt azután döntötte el, hogy a korrupcióellenes szervek jelezték: készek gyanúsítást átadni Jermaknak. Lemondása után a delegáció élére Rusztem Umerov került, akit szintén figyelmeztettek egy lehetséges gyanúsításra.

Az Elnöki Hivatal új vezetőjéről még nem született döntés. A lehetséges jelöltek között Mihajlo Fedorov, Julija Szviridenko, Kirilo Budanov, Pavlo Palisza és Denisz Smihal neve szerepel.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko