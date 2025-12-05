Halálos fenyegetéseket kapott a holland színész, miután egy tévéműsorban utalt arra, hogy a Mikulás nem létezik

Halálos fenyegetéseket kapott Niels van der Laan holland színész, aki az ünnepi Mikulás (Sinterklaas) műsorban a „krampusz” szerepét játssza – írta pénteken a Dutchnews hírportál

A műsor egy holland gyerekeknek szóló televíziós „híradó”, amely minden évben a Mikulás érkezése előtt pár héttel indul, és fikciós történetként mutatja be a készülődést az ünnepre.

A fenyegetések azt követően érkeztek, hogy a „híradó” egyik epizódjában Van der Laan arra utalt: ha a Mikulásnak nem jut ideje minden ajándékot beszerezni, akkor a szülők is segíthetnek ebben.

A megjegyzést többen úgy értelmezték, hogy a szereplő kétségbe vonta Mikulás létezését, és ezzel „elárulta a titkot és tönkretette a varázst”.

Merel Westrik műsorvezető egy televíziós beszélgetésben elmondta: a színész több „agresszíven megfogalmazott” halálos fenyegetést is kapott a mondatai miatt. A műsorszolgáltató nem közölte, tettek-e feljelentést az ügyben, illetve hogy érintett volt-e más szereplő is hasonló verbális támadásokban.

Fekete Péter diszkriminatív figura? – Erről zajlanak a viták hollandiában

Sinterklaas a holland és flamand kultúrában az egyik legfontosabb ünnepi alak, amely a Mikulásnak felel meg, de külön hagyományrendszerrel, saját ünnepnappal és szokásokkal rendelkezik.

A holland tradícióknak megfelelően Fekete Péter – egy koromfeketére mázolt arcú figura – a Mikulás segédje, ő a főkrampusznak feleltethető meg.

Az ünnep az elmúlt években a jobboldali és baloldali csoportok kulturális vitáinak középpontjába került, főként Fekete Péter diszkriminatívnak vélt alakjának visszaszorítása miatt.

Kritikusai úgy vélik, hogy a fekete bőrű emberek negatív sztereotípiája, és a hétköznapi rasszizmus szimbóluma. Egyesek véleménye szerint a fekete bőrű állampolgárok közül sokan a rabszolgaság örökségeként értelmezhetik a feketére festett arcú, afroparókás, jelmezbe öltöztetett figurát.

Kiemelt kép: Niels Van der Laan. Forrás: Wikimedia Commons.