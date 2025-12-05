Ébred a flamand oroszlán: a brüsszeli kormány vezetője szerint „tündérmese”, hogy Oroszország el fogja veszíteni az ukrajnai háborút

Bart De Wever belga miniszterelnök a La Libre-nek adott interjúban határozottan kijelentette: Oroszország nem fogja elveszíteni az ukrajnai háborút, a Belgiumban befagyasztott orosz vagyont pedig nem lehet illetéktelenül felhasználni.

Az Európai Unió intézményeinek is otthont adó Belgium miniszterelnöke egy katolikus konferencia keretében, a portál újságírója által moderált panelbeszélgetésként megtartott interjúban beszélt minderről.

Bart De Wevver tündérmesének és teljes illúziónak” nevezte az orosz vereségről szóló elképzeléseket.

Mindez a befagyasztott orosz vagyonok ukrajnai hitelként való felhasználásával kapcsolatban került szóba, amelyről azt mondta: ilyet még a szövetségesek sem csináltak meg Németországgal a második világháborúban. „Ez így túl egyszerű lenne: vedd el a pénzt a »rosszfiútól«, vagyis Putyintól és add oda a »jófiúnak«, Ukrajnának.”

„De más országok befektetett eszközeinek, szuverén vagyonalapjainak ellopása még soha nem történt meg. Ez az Orosz Központi Bank vagyona. Még a második világháború idején sem kobozták el Németország pénzét.”

„Háború alatt a szuverén vagyona befagyasztásra kerül” – szögezte le a belga miniszterelnök.

Belgium’s Prime Minister says Russia will not be defeated — frozen assets will have to be returned to the Kremlin Belgian Prime Minister Bart De Wever told La Libre that talk of Russia’s defeat is “a fairy tale and a complete illusion.” According to him, no one in the West… pic.twitter.com/jhR7VQKITC — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Ezután azzal folytatta: a vesztesnek pedig le kell mondania ezekről a pénzügyi eszközökről, vagy ebből kell győzteseket kárpótolnia, de mindezt csak a háború után.

„Ez egy mese, teljes illúzió. Még az sem kívánatos, hogy veszítsen, és hogy instabilitás uralkodjon egy olyan országban, amelynek nukleáris fegyverei vannak”

– jelentette ki Bart De Wever, aki arra is felhívta a figyelmet: ha lehetőség is lenne minderre, Moszkva akkor sem fogja hagyni, hogy a befagyaszott pénzügyi eszközeit illetéktelen módon felhasználják, továbbá azt sem szabad elfelejteni szerinte, hogy ebben az esetben Oroszország is tehet hasonló lépéseket.

„Az Euroclearnek 16 milliárd dollárja van Oroszországban. Lefoglalható összes belga gyár is Oroszországban. Mi lenne, ha Fehéroroszország és Kína is elkobozna nyugati vagyontárgyakat? Gondolkodtak már ezen az egészen? Nem”

– húzta alá a belga kormányfő.

Majd azzal folytatta: a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott ukrán hitelről szóló tervekről egyeztetett európai kollégáival is, akiktől azt kérdezte:

„Készen állnak-e viselni mindezekért a következményeket Belgium helyett?”

Elmondása szerint egyedül Németország jelezte, hogy mindezt vállalná.

Kiemelt kép: Bart De Wever belga miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)